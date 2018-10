Hanno ucciso una ventina di donne. È quanto emerge dalle prime indagini dell'ufficio del pubblico ministero di Ecatepec, sobborgo a nordest di Città del Messico, in merito alla coppia di messicani arrestati mentre trasportavano resti umani in un passeggino, scatenando la protesta di centinaia di persone, scese in strada con candele e fiori bianchi per chiedere la fine dei femminicidi in tutto il Paese. Secondo una dichiarazione della procura messicana, dopo l'arresto dell'uomo e della donna, avvenuto giovedì a Ecatepec, gli investigatori hanno perquisito due edifici e hanno scoperto dei resti umani contenuti in otto secchi con una capacità di 20 litri ciascuno e ricoperti di cemento e altri congelati in un frigorifero, avvolti in sacchetti di plastica. Un giudice ha ordinato l’incarcerazione dei due per tutta la durata dell’inchiesta, che punta ora a stabilire l’identità delle vittime. Secondo la ricostruzione degli inquirenti Patricia e Juan Carlos sono usciti di casa con una carriola. I poliziotti hanno subito arrestato i due sospettati, scoprendo che la carriola che trasportavano conteneva resti umani. (Continua a leggere dopo la foto)



Una delle prime vittime dei due killer è stata Luz del Carmen Miranda, una bambina di 13 anni scomparsa il 12 aprile del 2012. Da quella volta sempre più persone sono scomparse dalla zona e l'ultima di queste è stata Nancy Huitron. In pratica secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Patricia avvicinava le sue prossime vittime in casa dove diceva di tenere vestiti e profumi che vendeva a prezzo stracciato. Una volta che le donne, tutte ragazze madri dai 20 ai 30 anni, varcavano la soglia di casa per loro non c'era più nulla da fare. Il marito di Patricia, Juan Carlos, le picchiava, le violentava, le uccideva e infine ne tagliava i corpi separando gli arti in sacchi di plastica mentre gli organi come reni e polmoni venivano accuratamente conservati in frigorifero. (Continua a leggere dopo la foto)

Nelle ultime dichiarazioni rese agli inquirenti, il pluriomicida reo confesso dichiara di essere orgoglioso delle proprie azioni. Come riporta 20minutos.es, la moglie del 'Mostro di Ecatepec' ha confessato la trappola che lei e il marito preparavano per le loro vittime: "Le assumevamo come donne delle pulizie, poi mio marito le violentava e le uccideva, prima di farne a pezzi i cadaveri". L'uomo, dal canto suo, poche ore fa ha rilasciato una confessione davvero inquietante durante un interrogatorio: "Le donne che ho ucciso? Meglio in pasto ai miei cani che a respirare e a rubarmi l'ossigeno. Odio le donne e ho una missione nella vita: continuare ad ammazzarle. Sto bene e sono sanissimo, fisicamente e mentalmente. Voglio solo ripulire il mondo dal ogni porcheria". (Continua a leggere dopo la foto)



Il Messico è colpito da diversi anni da un'ondata di violenze contro donne e ragazze: secondo l'Onu, sette donne vengono assassinate ogni giorno in Messico. L'Ong 'Semaforo Delictivo' ha registrato 188 femminicidi da gennaio a marzo, con un aumento del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

