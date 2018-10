Pippa Middleton è mamma. La sorella di Kate Middleton, 35 anni, ha partorito il 15 ottobre 2018, proprio il giorno in cui Harry e Meghan hanno annunciato di essere in dolce attesa. La sorella di Kate ha partorito alla Lindo Wing maternity unity, cioè nello stesso posto in cui Kate ha dato alla luce i suoi bimbi (una camera costa 7.500 sterline a notte, per la cronaca). La giornalista del Daily Mail Rebecca English ha fatto sapere che il figlio di Pippa Middleton pesa 3.900 grammi ed è nato lunedì 15 ottobre alle ore 13.58. La sorella più giovane di Kate – così ha fatto sapere il Daily Mail – durante il parto, è stata insieme al marito James Mathews. Ma Pippa Middleton è in ospedale già da qualche giorno. Il marito della sorella della duchessa era stato avvistato qualche giorno fa, di notte, con due borsoni, mentre entrava nella struttura dove poi Pippa ha partorito. Poco dopo anche Pippa è stava vista entrare in ospedale tutta sorridente con il suo enorme pancione. Continua a leggere dopo la foto

Alla Lindo Wing maternity unit sono nati anche i nipotini di Pippa, cioè i figli di Kate e William: il principino George, la principessina Charlotte e il principino Louis. Il parto ha avuto luogo nello stesso giorno in cui Meghan Markle e Harry hanno annunciato al mondo di essere in attesa di un bebè e pochi giorni dopo il matrimonio della principessa Eugenia con Jack Brooksbank. Le scale della struttura sono ormai note a tutti: Kate Middleton ha posato con in braccio i suoi bimbi in fotografie che hanno fatto il giro del mondo. Chissà se ora anche Pippa Middleton poserà con il bebé.

Ma vi rendete conto? Pippa Middleton è mamma! Ok, vi abbiamo detto che Pippa Middleton è diventata mamma ma non vi abbiamo detto una cosa importantissima: il sesso del bebè… Indovinate un po'? Pippa ha dato alla luce un bel maschietto!! Del quale, però, ancora non si sa il nome. A Kate la direzione del St Mary's Hospital aveva riservato uno staff di 23 persone, tra ginecologi, ostetrici e pediatri. Tutti reperibili 24 ore su 24. Probabilmente per la sorellina borghese non si è arrivati a tanto ma anche Pippa e James, per il loro pargolo, vogliono il meglio.

E, forse sentendosi "royal" di riflesso, hanno deciso, come fanno i reali, di non rivelare il sesso del bebè… "Sono tutti felicissimi, madre e figlio stanno bene", ha commentato un amico della coppia a Hello! Magazine. Kensington Palace ha annunciato che "i duchi di Cambridge sono felicissimi della notizia". Pippa a differenza di Kate non ha mai sofferto di nausee, ha vissuto la sua "gravidanza-Zen", come l'ha chiamata lei, in totale relax. E non si mai privata di niente. Chissà se anche lei, come Kate, tornerà in forma in tempi record.

