Mercato del sesso, coinvolti 123 minori. Le autorità di Detroit, negli Stati Uniti, hanno ritrovato e salvato 123 bambini scomparsi, alcuni dei quali erano stati rapiti per essere destinati al traffico sessuale. I minori, spariti da mesi, sono stati soccorsi nell'ambito di un'unica operazione il 26 settembre, ma la notizia è stata diffusa solo ora per non compromettere le indagini. L'operazione degli US Marshals, denominata MISafeKid, è stata condotta nella contea di Wayne County: l'obiettivo era quello di localizzare 301 minorenni scomparsi. Dopo aver salvato i 123 ragazzi, le autorità hanno interrogato tutti per verificare le loro condizioni di salute e il motivo per cui erano stati rapiti: secondo il rapporto ufficiale dei Marshals, nessuno dei ragazzini è stato vittima di violenza sessuale, ma tre di loro erano stati sequestrati proprio per destinarli al mercato del sesso. (Continua a leggere dopo la foto)



Tutti i ragazzini erano in discrete condizioni di salute a parte uno. Quest'ultimo, senzatetto, non aveva avuto niente da mangiare in tre giorni, quindi le autorità lo hanno trasportato di nuovo al loro posto di comando per il cibo e lo hanno consegnato ai Servizi di protezione dell'infanzia per l'assistenza post-operatoria. Durante gli interrogatori dei bambini, le autorità sono anche riuscite a ottenere informazioni in medito ad ulteriori due minori scomparsi in Texas e uno in Minnesota. (Continua a leggere dopo la foto)

"Il messaggio per i bambini scomparsi e per le loro famiglie - spiega una nota degli U.S. Marshals - è che non smetteremo mai di cercarli". Questa operazione ha coinvolto diversi dipartimenti delle forze dell'ordine, tra cui la polizia del Michigan e gli agenti federali. Le autorità di Detroit stanno ancora indagando su altri 30 bambini che risultano scomparsi. (Continua a leggere dopo la foto)



Tutti i bambini ritrovati sono stati intervistati dalle autorità per capire se siano state vittime di violenza sessuale o utilizzati in un circolo di traffico sessuale. I funzionari hanno dichiarato che tre casi di traffico sessuale sono alquanto plausibili.

