“Morti 4 bambini, una strage”. È successo tutto all’improvviso. Uno strazio

Una tragedia attualmente al vaglio degli inquirenti. Un terribile incidente le cause del quale sono ancora da chiarire, costato la vita a quattro bambini. È successo questa mattina a Oss - circa 100 km a sudest di Amsterdam - in seguito allo scontro a un passaggio a livello tra un treno e una bici attrezzata per il trasporto di bambini (le cosiddette 'cargo bike', molto usate in Olanda): lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riportano i media locali. Gravissimo l'uomo alla guida del mezzo, trasportato d'urgenza in ospedale dove i medici stanno tentando di salvargli la vita.A quanto si apprende da fonti locale l'incidente si è verificato a un passaggio ferroviario custodito sulla Braakstraat, vicino alla stazione di Oss West. Sarebbe la bici di un centro diurno, in cui erano seduti diversi bambini. Ci sono diversi servizi di emergenza sulla scena dell'incidente.Sono atterrati due elicotteri e diverse ambulanze. Questo è davvero un terribile incidente ", ha detto il portavoce della polizia.



Riguarda il treno tra Nijmegen e Den Bosch. Il traffico ferroviario è attualmente fermo. ProRail indagherà, come in qualsiasi incidente, su quanto è successo.Il cargo bike è un mezzo molto usato in OlandaTra le case produttrici straniere, le più famose sono la Bakfiets, olandese, e la Christiania Bikes, danese, quest’ultima fondata nel 1994 da una coppia di marito e moglie che vivono nel noto quartiere hippie di Copenaghen. Nella capitale danese si stima ci siano attualmente oltre 20 mila di questi esemplari, e oltre che al trasporto dei bambini ci sono anche cargo bike per attività commerciali.

La maggior parte di questi modelli ha tre ruote, ma ne esistono alcuni con solo due ed un cassone lungo il telaio, meno largo, tra la ruota anteriore e la posteriore. Il modello originale della Christiania Bikes ha un solo rapporto ma esistono modelli con 8 velocità con cambio Shimano interno al mozzo. La guida, sia delle cargo bikes Christiania che Bakfiets, e Fridabike, è leggermente diversa come si può intuire da quella di una bicicletta normale. In curva non ci si piega leggermente con il corpo ma il compito ricade tutto sulle braccia e le mani, richiedendo quindi un minimo sforzo.

E’ necessaria un po’ di pratica e sono piuttosto pesanti ma alla fine riescono a sostituire perfettamente l’automobile, almeno in uso urbano. Sono robuste e richiedono pochissima manutenzione, le cargo bike possono durare tantissimi anni.

