“Ha il pene piccolo. Un fungo”. Svergognato così uno degli uomini più in vista

Mettiamola così, quando una donna racconta che le dimensioni non contano allora lasciatela subito perché sta mentendo. La sua sincerità è data certa come la vittoria di un cavallo zoppo al Gran Prix d’Amerique. Esiste la remota possibilità che il problema sia più per voi che per lei tuttavia i riscontri sono scarsi, ne sa qualcosa l’ex pornostar Stormy Daniels che, in un libro verità che preoccupa la Casa Bianca in uscita il 2 ottobre (si chiamerà Full Disclosure), racconta come il pene del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sia “più piccolo della media”, peggio come “il fungo di Mario Kart”. Col suo libro, Stormy promette di fare guerra al presidente e di inguaiarlo, facendo leva proprio dalla presunta esperienza sessuale insieme al miliardario diventato presidente.

(Continua dopo la foto)



Ad oggi, Stormy Daniels è in causa per disfare il presunto accordo di non divulgazione che sarebbe stato firmato prima delle elezioni del 2016, e con cui l’ex pornostar avrebbe intascato 130 mila dollari, sostenendo che il presidente non l’abbia mai firmatoNel libro-verità, di cui il Guardian ha ottenuto una copia, la Daniels racconta l’incredulità nel venire a conoscenza della volontà di trump di correre alla Casa Bianca. A darle la notizia furono dei colleghi del porno-business che non sentiva da anni.

“Mi dissi, non accadrà mai: lui non vuole neppure diventare presidente”, ha riferito la donna. Ma quando Trump cominciò a vincere alle primarie, Daniels avvertì il pericolo crescente. Ad ogni vittoria del futuro presidente alle primarie, la donna si rendeva conto sempre più velocemente di aver avuto una relazione con quello che si preparava a diventare l’uomo più potente del mondo. lui, Trump, aveva da poco avuto un figlio dalla moglie Melania e lei, Stormy, era a conoscenza di dettagli delicatissimi sul conto del futuro presidente.

Non risparmia nessun dettaglio, l’ex pornostar, scendendo nei particolari del rapporto che aveva avuto con Donald Trump: “Era stata forse la sco… meno impressionante che avessi mai avuto, ma lui evidentemente non la pensava così”. E, rivelando dettagli molto intimi, nella descrizione si lascia scappare: “Lui sa di avere un pene molto insolito”.“È come un grosso fungo, un fungo velenoso – continua la donna – Ero sdraiata lì, infastidita dal fatto che stavo avendo un rapporto sessuale con una persona con il pube da Yeti e i genitali come il fungo di Mario Kart”.

