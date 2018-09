“Che barba, che noia!”. Bob Sinclar gelato dalla moglie: lasciato per un motivo assurdo

Christian De Sica e Massimo Boldi tornano amici e sono pronti a portare in scena nuovi Cinepanettoni. Una notizia che farà felice anche Bob Sinclair. Il noto dj francese, all'anagrafe conosciuto come Christophe Le Friant, ha interpretato nel 2011 sé stesso nel cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina con Christian De Sica e Sabrina Ferilli. Del film ha curato la colonna sonora, intitolata 'Bob Sinclar presenta: Vacanze di Natale a Cortina', che è salita in classifica sino alla posizione numero 10, contenente il remix di Maracaibo e Dolce vita che, nella versione originale, erano presenti in Vacanze di Natale (1983), il primo cinepanettone della serie. Bob Sinclair, francese a tutti gli effetti, è molto amato in Italia dove trascorre gran parte del suo tempo per impegni professionali. Anche se, a dirla tutta, abiterebbe dall'altro capo del mondo: il noto produttore discografico, infatti, vive a Los Angeles. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma perché parlare di Bob Sinclair in queste ore? La risposta è semplice, ma bizzarra. La moglie, Ingrid Aleman, lo ha lasciato. Per un motivo assurdo. Christophe fa ballare migliaia di ragazzi, la sua musica risuona in tantissime discoteche di tutto il mondo, i suoi dj-set fanno registrare sempre numeri da capogiro. Eppure, incredibile ma vero, è un uomo che non eccede mai. Lo aveva già rivelato lui stesso in passato: "Giuro sulla testa dei miei figli, che in tutta la mia vita non mi sono mai sbronzato, né ho mai preso un grammo di droga. Mi scuso, ma ho una vita sana. E così sono un uomo noioso". Un aggettivo, quest'ultimo, non usato casualmente... (Continua a leggere dopo la foto)

"Troppo noioso". Sarebbe questo il motivo dell'abbandono della moglie nei confronti di Bob Sinclar. Stando a quanto rivelato dal settimanale francese Voici, dopo 20 anni di matrimonio, la donna l'ha lasciato perché, pur essendo il re della notte, "Bob va a letto presto, rifiuta le uscite mondane, la sua vita è davvero troppo noiosa", ha detto l'ex mannequin Ingrid Aleman, aggiungendo: "Ho troppa voglia di divertirmi". Così, dopo 20 anni di matrimonio e 30 di convivenza, la donna si è stufata e l'ha lasciato. La coppia ha due figli: Raphaël, nato nel 2000, e Paloma, nata nel 2003.(Continua a leggere dopo la foto)



Come l'ha presa Bob Sinclar? L'autore di tormentoni come Love Generation e Rock This Party sta vivendo un periodo davvero difficilissimo. A darne notizia è Voici: Bob pare sia distrutto da questa separazione. I ben informati lo descrivono "devastato, annientato. La cicatrizzazione delle sue ferite affettive si annuncia lunga e dolorosa". Forse solo la musica potrà alleviare questo dolore.

