“Si è spogliata, poi si è avvicinata agli animali”. La follia di questa donna

A vederla così, senza sapere nulla della sua storia personale e soprattutto dei suoi recenti guai con la legge, verrebbe da pensare a una simpatica signora non più giovanissima e dall'aspetto tenero, spesso sorridente, come ne vorremmo incontrare spesso a passeggio per le strade della città. E invece questa incredibile storia che arriva dalla Gran Bretagna fa capire i limiti che la perversione può superare. Secondo quanto riportato dalla testata inglese Sun, infatti, questa donna di 64 anni, pensionata, sarebbe stata portata in una comunità a seguito di una orrenda scoperta. La signora avrebbe infatti fatto sesso con tre cani e filmato tutto. Vittime della sua follia, nello specifico, un labrador, un sanbernardo e un cane lupo, con i quali la donna aveva sfogato le proprie pulsioni. Vista l'età e l'evidente disturbo mentale, alla donna è stato tuttavia risparmiato il carcere. (Continua a leggere dopo la foto)

Per la Corte di Lincoln l'anziana dovrà trascorrere, infatti, un periodo di 12 mesi in una comunità del paese con l'obbligo di non uscire nelle ore notturne. La 64enne aveva organizzato una festa, alla quale aveva invitato diversi amici accompagnati dai propri cani, e proprio con alcuni di essi la donna avrebbe intrattenuto rapporti intimi. Una vicenda scoperta poi, nei giorni successivi, grazie a delle immagini comparse in rete. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma c'è dell'altro a rendere ancora più bizzarra questa incredibile storia. Per la donna non si trattava infatti della prima volta. Attraverso un'indagine della Raf Police è saltato fuori che la signora era avvezza a frequentare eventi di questo tipo, in cui prima si andava a letto con i cani e poi con i rispettivi padroni, ma non solo. (Continua a leggere dopo la foto)

In casa della donna sono stati trovati filmati che testimoniano la perversione di Carol Bowditch. Il procuratore Victoria Rose ha dichiarato: "Si tratta di video estremi. Stiamo parlando di persone che hanno commesso atti sessuali con penetrazione con dei cani!".

