La fine del mondo è vicina. Come dite? Ci risiamo? Ebbene sì, legende, usanze e costumi dei popoli di ogni angolo del globo sono soliti 'rilanciare' la notizia di un probabile 'caput' in arrivo. Del resto, nel 2012 grazie ai Maya i botteghini dei cinema mondiali hanno potuto far registrare incassi da record con la pellicola "2012 - la fine del mondo". La predizione dei Maya fu disatteso: tutti pronti, il 21 dicembre di sei anni fa, a dire addio alla vita terrena. Eppure niente di tutto ciò è successo. Di 'apocalisse' si è tornato a parlare lo scorso anno quando le teorie di Graham Hancock sono state rilanciate dalla Scuola di Ingegneria dell'Università di Edimburgo, sul giornale University of the Aegean's International Journal of Mediterranean Archaeology... (Continua a leggere dopo la foto)

Si pensa, infatti, che come sostenuto da Hancock una cometa abbia colpito il nostro pianeta 13.000 anni fa. Hancock teme che nel 2030 la Terra passerà nell'orbita della cometa Encke, che misura 30 chilometri, e si scateni una 'nuova' apocalisse. Ma è l'unica teoria rimasta in vigore sulla fine del mondo? Macché, proprio nelle ultime ore l'ipotesi di un cataclisma mondiale è stato rilanciato da Israele. Il motivo? Presto detto: 'colpa' della nascita di un vitello alquanto particolare. (Continua a leggere dopo la foto)



In Israele, a quanto pare, sarebbe nato un esemplare di vitello rosso. Nulla di male direte voi. E no, vi sbagliate! Perché secondo le sacre scritture cristiane ed ebraiche, la nascita di questo particolare animale prefigurerebbe la fine del mondo. Forse, però, non c'è troppo da allarmarsi: stando a quanto scrive Breaking Israel News, questo vitellino rosso sarebbe nato dall'impianto "artificiale" di embrioni di red angus in mucche tradizionali. Quindi, così fosse, si possono continuare a dormire sonni tranquilli: la fine del mondo è rimandata a data da destinarsi. (Continua a leggere dopo la foto)



A raccontare dell'incredibile e apocalittica nascita di questa specie di vitello rosso è The Temple Institute, che ha pubblicato anche un video. Ora l'animale sarà osservato nella sua crescita per vedere se crescerà sano, senza difetti e manterrà il suo colore originario; questi sono requisiti per essere quello che la tradizione messianica vuole, ovvero la 'promessa di ristabilire la purezza biblica nel mondo'. Una simbologia seguita anche dai cristiani fondamentalisti.

