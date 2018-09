“Sodomizzato da una toro”. La furia dell’animale contro quest’uomo. Le immagini choc

Hemingway lo diceva che per dire di aver vissuto davvero serviva guardare un toro negli occhi. Condivisibile o meno, tant’è. Sicuro si tratta di uno scontro che fa gelare il sangue. Sicuro un uomo di 54 anni non lo dimenticherà. È stato infatti travolto dalla furia dell'animale durante una corsa tradizionale a San Antolìn Medina del Campo, in Spagna. Il toro lo assale, lo schiaccia contro una recinzione, lo incorna ripetutamente senza lasciargli scampo. Come riporta Dagospia, le conseguenze per la vittima sono state devastanti: il 54enne ha riportato "ferite al braccio, al torace e alla zona anale ed è stata sottoposta a un urgente intervento chirurgico prima di essere trasferito in un ospedale nella città di Valladolid: le sue condizioni, a quanto si apprende, sarebbero molto gravi. La tradizione dell’Encierro, la corsa dei tori, è dovuta ai pastori navarri che portavano i tori dalle praterie della Navarrafino alla plaza mayor, che faceva da antecedente alla plaza de toros. (Continua dopo la foto)



Trascorrevano la notte precedente la corrida accampati vicino alla città, e all'alba entravano circondati dai tori e accompagnati da gente che, a cavallo o a piedi, aiutava con pali e grida a chiuderli nei recinti all'aperto. Con il passare del tempo, verso la fine del secolo XIX, si passò da correre dietro di essi per aiutare a rinchiuderli, a correre davanti, e il tutto cominciò a convertirsi in costume popolare.Il più famoso encierro è senza dubbio alcuno quello che si svolge nella città di Pamplona.

In Navarra, nei giorni tra il 7 ed il 14 luglio, in occasione della Festa di San Firmino, che sono le celebrazioni del patrono locale. Ogni mattina TVE 1 trasmette in diretta l'evento.Altra località conosciuta per l'encierro è San Sebastián de los Reyes nella Comunità di Madrid che viene così chiamata la Pamplona chica (piccola Pamplona), l'appuntamento si tiene il 28 agosto. Nell'anno 2005 si formò un tappo all'entrata della plaza de toros in seguito a una caduta di alcuni partecipanti.

Con i tori in arrivo non esitarono a passare sopra, calpestandoli, ai malcapitati che ostruivano l'entrata.Un'altra località che si fregia del titolo di "Pamplona chica" è la cittadina di Ampuero, in Cantabria. Lì, a differenza della maggior parte delle corse, i tori non partono da un punto ed arrivano nella plaza de toros, bensì da lì escono, compiono un breve percorso e poi, davanti ad una staccionata eretta per l'occasione vengono fatti tornare indietro verso il punto da cui sono partiti.Un encierro noto è quello di Cadice, tra i più pericolosi per le pochissime vie di fuga disponibili, in quanto l'encierro si svolge in strette stradine del centro storico

