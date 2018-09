“Oltre 300 filmini, poi la svolta”. La nuova vita della “regina del porno”

Gli spettatori che ne avevano seguito le gesta in quella che era stata la sua vita precedente, per così dire, la ricordano impegnata in un genere di attività sicuramente impegnativo e allo stesso tempo vietato ai minori. Sì perché, forte del nome Jenna Presley, questa donna era diventata una delle star più acclamate dell'industria del porno, con tanti video e film alle spalle, tutti molto apprezzati dal pubblico di genere. Oggi, però, eccola tornare a far parlare di sé per una svolta decisamente drastica che l'ha resa nuovamente famosa. Come rivela Dagospia, quella che oggi è nota come Brittni De La Mora, ha infatti iniziato una nuova vita che l'ha portata a lasciare l'hard per gettarsi a capofitto nel suo ruolo di pastore della Cornerstone Church di San Diego. La donna è ora sposata con il marito Richard, ha una nuova casa ed è felice, ma sei anni fa la sua esistenza era totalmente diversa: "C'è stato un periodo, quando ero nell'industria del porno, in cui guadagnavo un sacco di soldi. Quando ho iniziato, prendevo circa 30.000 dollari al mese, lavorando tutti i giorni". (Continua a leggere dopo la foto)

"Avevo una Mercedes nuova di zecca - racconta oggi Brittni - ogni nuova borsa Louis Vuitton, i tacchi di Christian Louboutin, ma la realtà è che stavo lottando per pagare l’affitto a causa della mia dipendenza da droghe. Spendevo migliaia di dollari ogni settimana: ho iniziato con la cocaina e poi mi sono buttata nell'eroina". L'ex pornostar, che è apparsa in circa 300 video per adulti, si è approcciata al mondo dell'hard a 16 anni durante un viaggio in Messico con degli amici. (Continua a leggere dopo la foto)

"Mi sono sentita rifiutata da bambina e da adolescente, nella mia famiglia c'era il caos, quindi ho iniziato a cercare amore e accettazione in posti sbagliati - ha raccontato - Una volta in Messico andai in un night club con degli amici e finii per ubriacarmi. Mi spedirono sul palco per togliermi i vestiti: fu la mia prima volta e quando tornai iniziai a spogliami per pagare gli studi. Fu allora che mi avvicinarono due produttore: mi promisero che mi avrebbero fatto fare dei film romantici, ma io non ero stupida, sapevo che si trattava di porno". (Continua a leggere dopo la foto)

A spingerla a cambiare, sull'orlo del baratro, la nonna: "Con il suo incoraggiamento ho iniziato ad andare in chiesa e ho intrapreso la lunga strada per una nuova vita, abbandonando l'industria del porno nel 2012. Ho iniziato a frequentare la Cornerstone Church, dove predicava il pastore Richard De La Mora: dopo un anno eravamo innamorati". La coppia si è sposata nel 2016 e insieme ora guidano la loro chiesa. Brittni, che lavora nel settore immobiliare, partecipa ancora alle convention sul porno per parlare con le attrici della parola di Dio.

“Alla faccia!”. Totti-Blasi, il porno-show. Paparazzi festa: come li hanno beccati

fbq('track', 'STORIE');