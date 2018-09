“Per sempre”. Il fidanzato muore alla vigilia delle nozze, la decisione della ragazza è sconvolgente

L’amore che vince la morte, supera i confini e tocca vette incredibili. Succede così che quando il destino si mette di traverso e inizia a guardare con il suo occhio becero, il sentimento continui resti e vada avanti. Così è successo per una ragazza il più grande desiderio della quale era sposare l'uomo che amava, ma purtroppo Jake Anthony Macadangdan è morto a soli 22 anni, pochi giorni prima delle nozze con la sua Zyrine, di 19 anni, in un drammatico incidente stradale.La ragazza era distrutta dal dolore, ma non ha voluto rinunciare all'abito bianco. I due si sarebbero dovuti sposare pochi giorni dopo l'incidente, così la 19enne ha fatto coincidere il giorno già fissato per le nozze con quello delle esequie e "con l'occasione" ha sposato post mortem il suo promesso. È accaduto a Cauayan, nelle Filippine, dove decine di persone hanno preso parte alla cerimonia, come riporta anche la stampa locale.La ragazza era visibilmente provata, ma non ha voluto rinunciare a nessuno dei momenti delle nozze. (Continua dopo la foto)



Ha letto le promesse, ha proceduto allo scambio delle fedi e si sono uniti in matrimonio. La giovane coppia stava insieme dai tempi del liceo e stava progettando una vita insieme all'estero, visto che lui si era appena laureato. Tuttavia, l’avvocato Randy Arreola ha dichiarato che il matrimonio non è valido poiché l’altro firmatario del contratto di matrimonio non era più in vita.Anche se è stato officiato da un pastore, dal momento che il matrimonio con una persona deceduta non può essere registrato, non è legale.

Avevano tante idee e sogni per il futuro, ma purtroppo il destino ha giocato loro un terribile scherzoLe usanze e le tradizioni per un matrimonio possono essere molto diverse a seconda del Paese in cui ci si trova.Questa particolare celebrazione, però, è davvero singolare. Si trova prevalentemente in Cina ed è usata anche in epoca moderna. In Cina esiste una tradizione secondo la quale si celebra un matrimonio quando uno o entrambi gli sposi sono morti.Sono i cosiddetti matrimoni fantasma

Vere e proprie cerimonie fra una persona viva e una morta o fra due persone morte.Vengono celebrati come qualsiasi altro matrimonio, ma al posto del partner mancante viene usato un gallo bianco o delle figure di cartapesta, vestite con abiti da cerimonia.

Ti potrebbe interessare: “Davvero?”. Uomini e Donne, subito un colpo di scena pazzesco: Gemma Galgani resta di sasso

fbq('track', 'STORIE');