“Guardami”. 13 anni, giù dal quarto piano. La scoperta choc su ciò che è successo

Un limite sottile quello tra realtà e finzione che spesso va in frantumi. Succede davanti al dolore, succede quando lo shock è troppo grande e trasporta tutto in una dimensione onirica che lascia l’individuo in una realtà ovattata incredibile da credere. Succede, spesso, anche davanti ad un videogames, la dipendenza dal quale porta, a volte, a vestire i panni dell’eroe fatto di bit e non di carne e ossa. Un fusione con la dimensione virtuale costata la vita a Xi Tanci, un ragazzino di 13 anni che impregnato delle immagini e delle dinamiche del suo videogioco online preferito, Pubg (PlayerUnknown's Battlegrounds), all'una di notte del 30 agosto è morto lanciandosi nel vuoto dal quarto piano della casa di suo zio ad Haimen, in Cina, esattamente come fanno gli eroi del suo videogame che hanno più "vite" a disposizione. Xi Tianci ne aveva una sola e l'ha gettata via in preda a quella dipendenza che lo ha letteralmente divorato senza che lui se ne accorgesse. (Continua dopo la foto)



«Era convinto che sarebbe sopravvissuto come loro quando volano da un edificio a un altro - dice la madre - Se è morto è tutto per colpa di quei maledetti videogiochi, non c'è altra ragione. Era un ragazzo normale, studiava, frequentava gli amici, non aveva alcun motivo per uccidersi». Xi Tianci è morto solo, avvolto da quella solitudine nella quale si era rinchiuso da quando si era appassionato in misura smodata a quel videogioco: quando è volato giù nessuno se n'è accorto, il cadavere è stato trovato solo sei ore dopo.

Suo zio ha detto ai giornalisti che suo nipote sembrava normale quando la sera prima gli aveva dato la buonanotte e che alle 23 le luci nella sua stanza erano spente. Cosa sia accaduto dopo è un mistero destinato probabilmente a rimanere tale: Xi Tianci fingeva di dormire per poi ricominciare a giocare e poi si è lanciato? La famiglia si è dichiarata intenzionata a far causa alla società di videogame che produce Pubg, uno dei giochi di maggior successo di tutti i tempi.

Con oltre 50 milioni di vendite a livello mondiale su tutte le piattaforme e oltre 400 milioni di giocatori. «Mio figlio era un ragazzino felice - continua a ripetere la madre come un mantra - non aveva motivo di uccidersi». Una vera e propria emergenza sociale nel paese. Secondo una recente ricerca infatti il 18% degli adolescenti cinesi è a rischio di dipendenza: giocano dalle 4 alle 5 ore al giorno. Le conseguenze, a volte, possono essere letali.

