“Glielo ha strappato a morsi”. Lei piena di sangue, lui a terra ferito: una scena horror

Una scena da film dell'orrore alla quale i passanti hanno potuto assistere, loro malgrado, semplicemente affacciandosi in strada dopo aver assistito alle urla. Una donna e un uomo che litigano ferocemente fino a quando lei, ubriaca, non salta addosso a lui, cercando di morderlo fino a riuscire a strappargli l'orecchio per poi sputarlo a terra come niente fosse, prima di allontanarsi mentre l'altro, sanguinante, cercava di medicarsi le ferite. Protagonista dell'assurda aggressione, riportata sulle pagine del Sun, è stata Linda McKillop, 35 anni, che si è scagliata con inaudita violenza contro Alan Brogan, 41enne. Tutto è successo nella città di Paisley, in Scozia. Una vicenda resa ancora più assurda dalle incredibili e futilissime motivazione che hanno spinto la donna ad agire. (Continua a leggere dopo la foto)

La donna era infatti ubriaca al momento dell'aggressione e non aveva mai visto prima il signor Brogan. A un certo punto ha visto un taxi a bordo della strada e ci si è fiondata dentro, aprendo la porta e infilandosi sul sedile. Alain, che si trovava a pochi passi da lei, le ha a quel punto fatto presente di essere arrivato prima, facendole notare che stava parlando con il conducente proprio per accordarsi sulla tariffa da pagare per il viaggio. (Continua a leggere dopo la foto)

Linda, in evidente stato di alterazione alcolica, non ha però voluto sentire ragioni e ha iniziato con l'uomo una violenta lite. Quando Alain si è allontanato, arrendendosi alle prepotenze della donna e urlandole contro degli insulti, lei l'ha inseguito e gli è saltata addosso, mordendolo all'orecchio con una tale foga da riuscire a strapparglielo via, per poi sputarlo a terra pochi metri più in là sotto lo sguardo scioccato dei presenti. (Continua a leggere dopo la foto)

In ospedale i medici hanno tentato di fare il possibile per sistemare le ferite dell'uomo ma non sono riusciti a ricostruire completamente l'orecchio a causa della profondità del morso. Alain porterà per sempre addosso i segni di quella folle notte. La donna è stata rintracciata nel giro di poche ore dalle forze dell'ordine e arrestata: dovrà ora rispondere di aggressione e delle gravi lesioni causate all'uomo.

