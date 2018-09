“Lo fa da 20 anni”. Finalmente svelato il più grande mistero di Harry

Se c'è una cosa che da sempre appassiona i lettori di tutto il mondo quella è la famiglia reale britannica e i tanti misteri che la circondano, aneddoti e indiscrezioni che anno dopo anno continuano a rimbalzare da una testata all'altra. Ultimo enigma in ordine cronologico a trovare finalmente una soluzione in quel di Buckingham Palace riguarda l'uomo del momento, il principe Harry, l'ex scapolo d'oro più desiderato del Regno Unito finito tra le braccia della moglie Meghan Markle. Il fratello di William, 33 anni, indossa infatti da ormai un ventennio lo stesso, identico bracciale, un oggetto al quale evidentemente è particolarmente affezionato ma che di fatto è sempre rimasto avvolto da una nebbia impenetrabile. Un argomento tornato di improvvisa attualità proprio dopo il matrimonio, quando il principe ha iniziato a indossare nuovi accessori identici a quelli della consorte. (Continua a leggere dopo la foto)

In mezzo a tante novità sfoggiate recentemente in pubblico da Harry, il vecchio bracciale continua a rimanere ben saldo al suo posto. A ricostruire la storia di quell'oggetto misterioso e rivelare finalmente il motivo della sua importanza è stato il Sun: stando a quanto riportato dalla testata britannica, il duca del Sussex sarebbe entrato in possesso dell'accessorio nell'ormai lontanissimo 1997, durante un viaggio in Africa, poco dopo la morte della madre Diana. (Continua a leggere dopo la foto)

"Sua madre era appena morta - si legge sul Sun - quando Harry venne a sapere che stava per partire insieme al resto della famiglia per un viaggio in Africa. Un'avventura che avrebbe cambiato per sempre la sua vita, visto che da quel momento in poi il principe è rimasto sempre legato a quel continente per lui così affascinante, dove non ha caso ha voluto portare anche la moglie Meghan di recente. Lì ha acquistato quel bracciale, mai più tolto". (Continua a leggere dopo la foto)

L'oggetto rappresenterebbe infatti il rimpianto di Harry di non aver mai potuto vedere i colori dell'Africa, che lo avrebbe poi stregato, al fianco della madre Diana, nel frattempo scomparsa tragicamente in un incidente stradale nella galleria che passa sotto il Ponte de l'Alma a Parigi. Anche William ha con sé un bracciale simile ma lo sfoggia raramente.

