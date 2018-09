“Scuoiata e fatta a pezzi”. L’orrore tra le mura di casa, davanti ai bambini

Uno dei casi più brutali degli ultimi mesi, una scena talmente agghiacciante da non sembrare vera agli agenti intervenuti sul luogo della vicenda a tinte horror. Protagonista della storia lui, un uomo di 36 anni che si trovava a vivere un momento delicato dopo che la moglie, che già in passato gli aveva dato un figlio, gli aveva rivelato di essere di nuovo incinta. La donna aveva dato alla luce un altro bambino ed era tornata a casa insieme al resto della famiglia. Poi, però, il mistero, orribile: stando a quanto raccontato dal marito Justin Rey, residente nel Kansas, Stati Uniti, Jessica Monteiro avrebbe deciso di togliersi alla vita, poco dopo essere diventata mamma per la seconda volta. L'uomo ha raccontato che la moglie soffriva di una forte depressione ma che lui non avrebbe mai immaginato che potesse compiere un simile gesto. A quel punto, però, nella sua testa è scattato qualcosa di folle e agghiacciante. (Continua a leggere dopo la foto)

L'uomo ha infatti iniziato a temere che, una volta denunciato l'accaduto, le autorità avrebbero potuto privarlo della potestà genitoriale sui bambini, anche a causa delle difficoltà economiche. Così ha architettato un piano terrificante: far sparire il corpo della moglie e non rivelare a nessuno l'accaduto, fingendo che fosse ancora viva e vegeta. Il problema da risolvere, a quel punto, era quello di far sparire il cadavere della camera da letto della donna. (Continua a leggere dopo la foto)

Così è iniziata una sequenza horror davvero incredibile: l'uomo ha infatti scuoiato completamente il corpo della moglie, privandolo della pelle. "Lo ha trattato come solitamente fanno gli chef con il pesce prima di iniziare a cucinarlo" ha raccontato. Successivamente, come riportato dalla testata inglese Mirror che ha ricostruito l'accaduto, l'uomo ha diviso i resti in vari pezzi e li ha infilati in diversi contenitori. (Continua a leggere dopo la foto)

Il tutto sarebbe andato avanti per ben otto ore, il tempo necessario per completare le operazioni. A denunciare l'accaduto è stata la sorella di Jessica, l'unica alla quale Justin, in evidente stato di choc, aveva trovato il coraggio di confessare la verità. La donna ha subito telefonato alla polizia: gli agenti, una volta all'interno, hanno così fatto la macabra scoperta e arrestato l'uomo.

