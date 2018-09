Una tragedia analoga a quella di Genova. Ancora un ponte che viene giù. Un viadotto che crolla e miete vittime. Terrore e paura. Ennesima tragedia. Questa volta in India, a Calcutta, dove pochi minuti fa è venuto giù un ponte a poche centinaia di chilometri a sud-est dalla città indiana. Lo ha riferito la polizia indiana senza fornire dettagli su eventuali vittime. I media locali parlano però di morti e feriti. Il crollo della sezione, di circa 30 metri, del ponte di Majerhat è avvenuto nel pomeriggio. Il ponte di Majerhat è stato costruito 40 anni fa, già nell'immediatezza della tragedia sono emerse accuse contro le autorità che sarebbe state da tempo avvertite della precarietà della struttura. (Continua a leggere dopo la foto)



Il ponte si trova sulla trafficata Diamond Harbour Road e il crollo è avvenuto intorno alle 16:45 ora locale. A cedere è stata una parte della sezione centrale della struttura. Le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente quanti siano i veicoli e i pedoni rimasti intrappolati sotto le macerie. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo un primissimo bilancio si parla di almeno cinque morti e decine di feriti intrappolati nelle loro automobili per il crollo di un troncone di un ponte che scavalca un'arteria stradale molto trafficata nella città indiana, riferisce l'agenzia ZeeNews. Il bilancio però pare destinato ad aggravarsi visto che diversi veicoli, compreso un bus, sono ancora intrappolati sotto le macerie. C'è anche chi parla già di almeno una trentina di vittime. I soccorritori stanno combattendo contro il tempo nel tentativo di liberare le persone. Alle operazioni di soccorso sta partecipando anche l'esercito. (Continua a leggere dopo la foto)



Almeno nove persone, invece, sono state trasportate al SSKM Hospital in condizioni molto critiche. Il primo ministro Mamata Banerjee ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e i soccorsi che stanno operando nell’area del disastro. Si trova a Darjeeling e ha dichiarato: "Siamo molto preoccupati in base alle prime indiscrezioni che abbiamo ricevuto. Mi trovo impossibilitato a recarmi sul posto perché da qui non ci sono voli previsti per la serata di oggi".

