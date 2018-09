Che sia un inizio di settembre tutt'altro che positivo lo si è capito da subito. Solo nella prima mezza giornata d'oggi, infatti, in Italia si sono registrati tre incidenti mortali con quattro morti e alcuni feriti: la notizia più grave è arrivata dal Friuli dove due soldati hanno perso la vita mentre un terzo militare, gravemente ferito, è stato portato in ospedale. Ma purtroppo la tragica giornata di lunedì 3 settembre sarà ricordata per un bruttissimo incidente mortale. Una vera e propria tragedia in Spagna con un bilancio iniziale già di per sé grave ma che rischia di 'incrementarsi' minuto dopo minuto. Almeno 5 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite, alcuni delle quali in gravi condizioni, dopo l'incidente che ha coinvolto un pullman a 5 km da Aviles, nelle Asturie. Il mezzo, partito da Gijon, si è schiantato contro il pilone di un viadotto. (Continua a leggere dopo la foto)

#ULTIMORA SPAGNA: Bus si schianta contro un pilastro di un viadotto situato nella variante di Avilés: Almeno 4 morti e 17 feriti pic.twitter.com/pjQo0IsEi7 — NEWSTG (@NewsTG_) 3 settembre 2018

Come riportano le cronache locali presenti sul posto delle cinque vittime tre sono uomini e due donne. Quattro sono morti sul colpo, mentre la quinta è deceduta una volta arrivata in ospedale. I feriti sono stati tutti trasportati in elicottero o ambulanza all'ospedale centrale delle Asturie di Oviedo e al San Agustín di Avilés.

Al menos cinco muertos en un accidente de autobús en Avilés. El conductor, que está herido de gravedad, pudo haber sufrido un desvanecimiento justo antes del choque https://t.co/hG1yVH8IIR pic.twitter.com/6aTgNC7zTt — EL MUNDO (@elmundoes) 3 settembre 2018

L'impatto mortale è avvenuto intorno alle 13:40 in direzione Gijón, sulla AI-81. Il pullman, della linea Cudillero-Avilés-Gijón, per cause sconosciute è finito all'interno di un cantiere schiantandosi contro il pilone del viadotto. L'impatto è stato violentissimo tanto che il muso del mezzo si è letteralmente aperto a metà. Il pullman, della compagnia Alsa, operava per il Consorcio de Transportes de Asturias.



Secondo fonti locali una delle piste più 'calde' riguarda l'errore umano. L'incidente, infatti, sarebbe stato causato da una distrazione dell'autista del pullman. Quest'ultimo avrebbe perso il controllo del bus e non sarebbe riuscito a frenare in tempo. La parte frontale del mezzo risulta completamente distrutta dal tremendo impatto.

