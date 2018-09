“Li abbiamo trovati così”. In vacanza insieme, l’orrore per questa famiglia

Doveva essere una gita divertente e spensierata, un modo per passare del tempo insieme lontani dagli stress e dalle fatiche della vita quotidiana e divertirsi all'aria aperta. E invece l'avventura si è improvvisamente trasformata in una tragedia assurda, un dramma che ha distrutto per sempre una famiglia intera. A raccontare quanto accaduto è la testata inglese Daily Mail: una gita in canoa si è trasformata improvvisamente in tragedia nella parte nord del Wisconsin, negli Stati Uniti. Il tutto a causa dell'improvviso ribaltamento della canoa che ospitava a bordo cinque persone. Niente da fare per il padre e i suoi tre bambini, tutti rimasti uccisi nell'incidente. Salva invece la madre, l'unica sopravvissuta tra le persone che si trovavano a bordo e che ha tentato inutilmente di dare l'allarme. (Continua a leggere dopo la foto)

I piani di Cari Mews, 29 anni ed Erik Fryman, 39, erano di approfittare della visita alla sorella della donna per fare un giro in kayak con i loro tre bambini di 3, 6 e 9 anni alle Apostle Islands, nel Lago Superiore, una zona famosa per le sue scogliere e le sue grotte. A un tratto, il dramma: la canoa si è capovolta quando la famiglia si trovava molto distante dalla costa: una trappola che si è rivelata mortale per quattro dei cinque componenti della famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)

La donna, unica sopravvissuta colta improvvisamente dal maltempo, è riuscita ad arrivare fino alle rive di un vicino isolotto a nuoto e da lì ha inviato dei messaggi alla sorella, specificando la posizione in cui si trovavano e chiedendole di chiamare il 911. Sms che, sempre a causa delle intemperie, sono arrivati a destinazione con estremo ritardo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per quattro dei cinque presenti sulla canoa non c'era più nulla da fare. (Continua a leggere dopo la foto)

Visibilmente in stato di choc la donna, che ha pregato fino all'ultimo per i suoi cari. Purtroppo, però, i soccorritori non hanno potuto fare altro che recuperare i corpi nelle acque circostanti, con le operazioni che sono andate avanti tutta la notte. Stando a quanto emerso, tutti indossavano il giubbotto salvavita al momento dell'incidente: possibile che un ruolo chiave nella tragedia l'abbia giocato l'ipotermia.

“L’ho infilato dentro e si è incastrato”. Incidente horror a letto

fbq('track', 'STORIE');