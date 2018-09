“Addio maestro”. Musica in lutto, l’omaggio di tutto il mondo

Fautore di uno stile pianistico altamente percussivo, profondamente legato alle sue radici afro-caraibiche. Il musicista statunitense Randy Weston, pianista "patriarca" della musica jazz, è morto ieri all'età di 92 anni a Brooklyn, il quartiere newyorchese in cui era nato il 6 aprile 1926. L'annuncio della scomparsa è stato pubblicato oggi dal «New York Times».Weston è stato anche un memorabile compositore: sono suoi temi come «Hi-Fly» e «Little Niles». Il suo incontro con Duke Ellington e quello con Thelonius Monk hanno lasciato un segno indelebile nella formazione musicale di Weston. Nel 1955 arrivò il riconoscimento di DownBeat che lo nominò miglior pianista emergente. Seguirono poi diversi viaggi in Africa che gli permisero di approfondire le sue conoscenze riguardo alla cultura e alla musica del continente.La sua incessante attività di ricerca si è fondata sul rapporto tra il jazz e le radici più profonde della musica afroamericana, creando uno stile ribattezzato "monkafricano". (Continua dopo la foto)



Weston ha dato vita nel corso degli anni a diversi progetti. Tra questi, l'esperienza con i Master Gnawa Musicians, depositari di una delle più antiche, affascinanti e misteriose tradizioni del Marocco resta una delle più memorabili. Ha poi fondato la band African Rhythms, con cui è stato in concerto in giro per il mondo fino a poche settimane fa.Nonostante una carriera di oltre sessant’anni e una personalità di pianista e autore a tutto tondo che NON dovrebbe certo passare inosservata.

Randy Weston è una figura importante soltanto per alcuni musicisti, soprattutto pianisti: primo Vijay Iyer, che lo include tra i suoi maestri ideali. Il pubblico lo conosce ancora poco. E questo, almeno in parte, sull’onda lunga di una vecchia inclinazione della critica a inseguire fenomeni compatti, univoci, emergenti nell’incarnare una precisa direzione.Weston non insegue un africanismo oleografico, quale sarà spesso anche quello di Abdullah Ibrahim. L’Africa è per lui una miniera di idee musicali, di scale e armonie; si direbbe, un’anima etico-sintattica della musica.

Non a caso, ciò che Weston aggiunge al suo status poetico consiste, da una parte, nella creazione di una piattaforma di pezzi che, tra composizioni originali e di musicisti africani, definiscono coerentemente un campo di espressione; dall’altra, in un sensibile arricchimento del linguaggio strumentistico. Il pianista concepisce quindi Uhuru Afrika per celebrare l’indipendenza appena ottenuta da diciassette paesi africani, e l’opera è un omaggio prioritariamente musicale.

