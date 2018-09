“Cuore nostro”. Alfie, a 4 mesi dalla morte ecco un nuovo capitolo della storia

Era il 28 aprile quando Alfie Evans aveva smesso di lottare contro la malattia neurodegerativa di cui era affetto dalla nascita. A nulla erano serviti gli appelli della coppia britannica per mantenerlo in vita e anche l'Italia si era spesa per trovare una cura. Secondo quanto riporta l'Independent, Kate James e il marito Tom Evans, che avevano avviato una vera e propria battaglia legale attirando l'opinione pubblica mondiale, sono diventati di nuovo genitori l'8 agosto. Al neonato hanno dato il nome di Thomas.«La morte di Alfie ha distrutto Kate e Tom, ma i due hanno giurato che avrebbero continuato a 'vivere' per rispettare la memoria del figlio. Ora i due sono contenti della nascita del nuovo bambino, stanno facendo un ottimo lavoro con lui. Ovviamente il tutto è tinto di tristezza, perché Kate e Tom sanno che Alfie sarebbe stato un fratello fantastico se fosse riuscito a sopravvivere», ha detto una fonte ai media britannici. (Continua dopo la foto)



Toccante l'ultimo messaggio del papà su Facebook: «Quattro mesi fa hai guadagnato le tue ali. Il dolore e l’angoscia aumentano ogni giorno, ti amo e mi manchi».I genitori erano preoccupati che anche Thomas potesse ereditare la malattia di Alfie, ma sembra che sia in buona salute. «Il bambino - ha aggiunto la fonte - ha fatto tutti i controlli necessari e finora i medici sono cautamente ottimisti riguardo alle sue condizioni. Kate e Tom sono felici di questa notizia».

Una storia che ha diviso e fatto interrogare e che ora racconta nuovi elementi. Gli ultimi istanti di vita sono l'emblema della battaglia di un papà che non ha mai accettato di arrendersi. "Ha provato la respirazione bocca a bocca per 10 minuti di fila»" ha raccontato la famiglia ai giornali locali britannici. Uno strazio e una chiara volontà di non lasciare nulla di intentato. Perché a lui aveva promesso di non mollare e perché il suo piccolo ha lottato insieme a lui, stupendo anche i medici resistendo senza respiratore e alimentazione assistita.

Nato nel maggio 2016, Alfie era ricoverato dal dicembre dello stesso anno nell'ospedale di Liverpool.

