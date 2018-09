“La più bella delle vendette”. Tradita dal fidanzato, la sua rivincita è da applausi

Se non siete tra le persone più fedeli al mondo e vi siete concessi qualche scappatella alle spalle del vostro partner o, peggio ancora, vi siete fatti addirittura un amante, fareste meglio a pensarci sempre almeno due volte prima di raccontare in pubblico i vostri segreti. Lo insegna bene questa storia diventata virale in rete e che ha visto la sua protagonista trasformarsi in una vera e propria eroina social. Sostanzialmente, una persona che passeggiava in strada ha sentito il ragazzo che si trovava poco lontano da lei raccontare, senza un briciolo di pentimento, di aver tradito più volte la fidanzata, fornendo anche una serie di dettagli, come il nome e il tipo di università frequentata, che hanno permesso all'estraneo di rintracciare la diretta interessata, Hannah, e farle capire che quello che credeva l'uomo della sua vita era in realtà una persona ben diversa. Il tutto attraverso Twitter, con uno scambio di cinguettii. (Continua a leggere dopo la foto)

Autrice del primo tweet è l'utente @alexxiisj, che ha appunto raccontato di aver sentito questo ragazzo parlare mentre si trovava in un chiosco di Dallas. "Cara Hannah, studentessa di infermeria di Dallas, ho sentito il tuo ragazzo stamattina al chiosco di tacos parlare di quante volte ti ha tradito da quando è tornato alla Baylor (University)…fa schifo, mollalo". Una bomba lanciata in rete lo scorso 25 agosto e che ha scatenato reazioni a catena. (Continua a leggere dopo la foto)

Come spesso accade, quel tweet è diventato virale (è stato retwittato da oltre 680000 utenti) e alla fine ha raggiunto proprio Hannah. Che poi, sempre su Twitter, ha informato tutti di aver lasciato il fidanzato. "L'ho lasciato, giusto per aggiornare tutti" ha scritto l'utente @HannahLeBeau, appunto la Hannah tradita. Ma, nonostante il fallimento della sua storia d'amore, la studentessa di infermeria non si è persa d’animo e ha deciso di "sfruttare" tutta l'attenzione ricevuta improvvisamente in rete. (Continua a leggere dopo la foto)

"Vorrei solo dire che se meno della metà di voi mi donasse 1 dollaro potrei ripagare i miei debiti universitari" ha twittato la ragazza. In tanti hanno accolto il suo invito: a quanto pare oltre 700 utenti le hanno donato cifre tra i 50 centesimi e i 25 dollari per aiutarla a saldare il proprio debito, arrivando a un totale di 1700 dollari. Una cifra che consentirebbe ad Hannah di ripagare tutti i soldi che doveva per la propria istruzione.

“Sono stata io”. Asia Argento, ecco chi l’ha tradita diffondendo i suoi sms

fbq('track', 'STORIE');