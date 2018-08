Gli energy drink sono tra le bevande più consumate degli anni duemila. Hanno rivoluzionato il mercato alimentare e non solo. Oltre all'acqua che è l'ingrediente presente in maggiori quantità, contengono sostanze stimolanti, zuccheri, aromi e, talvolta, anche vitamine e sali minerali. Nonostante la loro composizione vari secondo il prodotto in questione, sono quasi sempre presenti sostanze che rischiano di comportare scompensi al proprio organismo. Per esempio, è presente la taurina: una componente naturale presente nell’organismo. Assunta come amminoacido dalla dieta, questa sostanza ha effetti sul sistema cardiovascolare, sul sistema nervoso centrale e sul muscolo scheletrico. Inoltre sembra migliorare la capacità durante gli esercizi fisici e diminuire i danni alle cellule muscolari provocati dall'attività motoria (le sue azioni però non sono state dimostrate definitivamente). La concentrazione presente in una lattina di energy drink è inferiore a quella in grado di provocare questi effetti ma viene aggiunta con lo scopo di potenziare l’effetto della caffeina. Le bevande energetiche forniscono benefici funzionali grazie agli ingredienti in esse contenuti. Primo fra tutti la caffeina, nota per i suoi effetti stimolanti sulle funzioni cognitive, che aiuta a migliorare la concentrazione ed aumentare l'attenzione, favorisce la veglia e, in condizioni opportune, migliora le performance fisiche. Ma occhio, perché non tutto è oro quel che luccica. (Continua a leggere dopo la foto)



Gli energy drink, infatti, presentano effetti 'collaterali' delle bevande energetiche. Possono configurare rischi per la salute dei consumatori perché presentano degli effetti collaterali non trascurabili (data anche la loro composizione a base di caffeina e zuccheri), quindi per tale motivo devono essere consumate con cautela. L'aspetto negativo di tali bevande è il dosaggio delle loro sostanze che, se confrontato con quello introdotto con gli alimenti, rappresenta di fatto un super-dosaggio che potrebbe causare conseguenze significative. Del resto dosi elevate di caffeina, soprattutto nei più giovani, possono interferire con l'attività del sistema nervoso. (Continua a leggere dopo la foto)



E gli amanti di questo tipo di bevande devono iniziare a tremare. Parliamo dei giovanissimi della Gran Bretagna. Il motivo? Presto detto: la proposta arriva direttamente dal ministro della Salute pubblica inglese, Steve Brine, che ha riflettuto sul fatto che un bambino su tre è in sovrappeso o obeso e che questi hanno grandi probabilità di diventare adulti obesi. Accolto, dunque, dalla premier Theresa May, il progetto di Brine includerebbe anche multe salate - fino a 2.500 sterline - ai commercianti che non rispetteranno il divieto. Ma quali bevande riguarda questo provvedimento? Presto detto... (Continua a leggere dopo la foto)



La proposta del governo May prevede che il divieto di vendita scatti per le bevande con un contenuto di caffeina superiore a 150 grammi per litro: è prevista una fase di consultazione di 12 settimane, mentre si sta discutendo dell’età minima (tra 16 e 18 anni) dei ragazzi che potranno acquistare i drink. "È giusto vietare la vendita a bambini e ragazzi - le parole di Alina Tierney, nutrizionista e autrice di OutstandingNutrition.co.uk - Non solo una lattina di queste bevande supera il livello raccomandato dall’Oms per l’assunzione di zucchero per i bambini, ma gli alti livelli di caffeina sono preoccupanti per i sintomi come perdita di sonno, intossicazioni e sviluppo di dipendenza".

