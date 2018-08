“Un miracolo”. In coma da un mese, si sveglia nel giorno del compleanno

Una storia incredibile, emozionante, un vero e proprio miracolo andato in scena quando ormai le speranze di amici e genitori di un ragazzo di 21 si erano rassegnati al peggio, dopo un brutto incidente che sembrava averlo strappato per sempre agli affetti dei suoi cari. E invece, proprio quando tutto sembrava perduto, ecco che è avvenuto qualcosa di straordinario. Shaun Dunworth, di origini irlandesi, si è infatti svegliato improvvisamente dal coma nel giorno del suo ventunesimo compleanno. Le prime parole che ha pronunciato sono state tutte per i suoi genitori, che non avevano mai perso la speranza rimanendogli accanto mentre la sua vita era appesa a un filo. Il giovane alla fine dello scorso mese di luglio era caduto da un ponte in Australia. Era il 29 luglio quando era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Sydney con gravi traumi e lesioni cerebrali. (Continua a leggere dopo la foto)

Il giovane nelle ore successive aveva subito una serie di delicati interventi chirurgici al volto e al bacino. I suoi parenti hanno fatto un viaggio lungo 33 ore per poterlo raggiungere, partendo dal loro piccolo paese natale di Ramelton. Insieme alle infermiere del nosocomio, hanno addobbato la stanza del ragazzo a festa per il suo compleanno, senza sapere quello che stava per succedere. Il regalo più grande lo hanno ricevuto loro, con il suo risveglio. (Continua a leggere dopo la foto)

Il giovane si trovava in Australia dallo scorso gennaio, quando aveva cominciato a lavorare per una ditta di costruzioni. Poi, all'improvviso, l'incidente che avrebbe potuto costargli la vita: la caduta dall'Harbour Bridge su un pavimento di cemento. Ma domenica scorsa, 26 agosto, Shaun ha riaperto gli occhi e ha parlato per la prima volta dall'incidente. "Mamma e papà, vi amo", ha detto non appena ha ripreso conoscenza. Dopo analisi approfondite, i medici l'hanno dichiarato fuori pericolo, non necessitando più di cure intensive. (Continua a leggere dopo la foto)

Il ragazzo dovrà ora sottoporsi ad una risonanza magnetica di controllo per avere la conferma che tutto stia andando per il meglio. "La strada è tutta in salita, ma siamo grati che si sia ripreso. Siamo molto fiduciosi nei suoi futuri progressi, anche perché tra poco tornerà a casa e potremo accudirlo tutti", ha commentato la notizia una zia del neo 21enne. Resta ora da capire il motivo della caduta dal cavalcavia.

