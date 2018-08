“Una morte orribile, una tortura infinita”. Lisa, 24 anni, vittima di un destino tremendo

Due buste di plastica abbandonate in mezzo a un parco, in un punto non distante da un'area solitamente frequentata da ragazzi e famiglie. Rimaste lì fino a quando qualcuno, incuriosito, non si è avvicinato per controllarne il contenuto e ha scoperto con sommo orrore che dentro c'erano i resti di un corpo fatto a pezzi. Le analisi fatte sul cadavere hanno poi permesso di risalire all'identità della vittima, una ragazza di 24 anni di nome Lisa Marie Velasquez della quale si erano perse le tracce da giorni. Tutto è successo a New York: la giovane era sparita nel nulla lo scorso 21 agosto dando il là alle disperate ricerche delle forze dell'ordine, con i parenti a sperare in un miracolo. Col passare del tempo, purtroppo, le speranze si erano ridotte sempre di più, fino alla drammatica scoperta fatta da un passante in quel parco. (Continua a leggere dopo la foto)

Per la morte della ragazza sono finti in manette con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere due dei suoi più cari amici, il 31enne Daquan Wheeler e la 30enne Ciara Martinez. "Le volevo bene" ha urlato quest'ultima quando gli uomini della polizia americana l'hanno arrestata. Dall'analisi sul cadavere di Lisa, è emerso che la ragazza ha riportato varie fratture al cranio, che potrebbero essere la causa principale del decesso. (Continua a leggere dopo la foto)

"È stata torturata nel peggiore dei modi, non meritava una fine così" ha commentato la zia di Lisa, Jacqueline Perez, all'ABC News dopo aver saputo delle fratture emerse sul corpo della piccola. La polizia ha trascorso ore nell'appartamento della nonna, dove Lisa è stata vista l'ultima volta il 21 agosto scorso. Era scossa e in preda al panico. "L'unica cosa che mia madre ha saputo raccontarci – ha continuato la zia – è che era sconvolta e urlava che doveva aiutare un amico che era in pericolo. Poi è scappata via e nessuno l'ha più vista". (Continua a leggere dopo la foto)

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i suoi assassini stavano litigando tra di loro quando Lisa li ha raggiunti per mettere pace nel loro appartamento. È stato a quel punto che la discussione è degenerata fino a quando Wheeler non ha preso un martello colpendo la vittima più volte sulla testa. La giovane aveva perso la madre in circostanze drammatiche pochi anni prima.

“Una statua di cera”. Ritrovata Elena, l’alpinista scomparsa 31 anni fa

fbq('track', 'STORIE');