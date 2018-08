“L’avete uccisa, assassini”. Muore a 10 settimane di vita in una stanza d’albergo

Una coppia che aveva finalmente realizzato un sogno, quello di mettere al mondo la loro bambina e diventare genitori. E che però era stata fin da subito messa nel mirino dai servizi sociali a causa dell'instabilità tanto della madre quanto del padre, alle prese con dei gravi problemi che non erano mai riusciti a lasciarsi alle spalle. Una storia che, purtroppo, è finita nel peggiore dei modi per una bambina di soli 10 settimane, abbandonata in una stanza d'hotel su un seggiolone, legata, senza nessuno intorno che potesse ascoltare le sue lamentele. Come riportato dal Mirror i genitori erano usciti a bere e si erano ubriacati, dimenticando la piccola all'interno della camera per ben 15 ore. Quando sono tornati finalmente sui loro passi era già troppo tardi: davanti a loro, il corpo senza vita della bambina. (Continua a leggere dopo la foto)

Tutto è successo nella città di Wigan, in Inghilterra. Stando a quanto riportato dalle testate inglesi, i servizi sociali avevano già provato in passato a intervenire sulla coppia, che durante la gravidanza della donna era sembrata intraprendere un percorso per riuscire a risolvere i propri problemi ma aveva anche poi mostrato delle precoci ricadute, finendo di nuovo nel tunnel dell'alcolismo dopo i primi giorni di vita della piccola.

I due avevano portato la bambina per qualche giorno fuori con loro in vacanza e alloggiavano in una stanza di hotel. Inizialmente sembrava che tutto procedesse per il meglio ma una sera i due sono usciti a bere lasciando la bambina legata a un seggiolone per evitare che si facesse male girando per la camera. Una volta in giro, hanno iniziato a ubriacarsi per i vari locali che si trovavano nella zona, passando da uno all'altro fino a fare l'alba.

Quando, dopo 15 ore, sono rientrati, hanno scoperto il corpo della bambina ormai senza vita. Presi dal panico, hanno chiamato i soccorsi senza rendersi però conto che per la figlia non c'era ormai niente da fare. Una notizia che ha scatenato forti polemiche in merito a un mancato, più deciso intervento da parte delle autorità che avrebbe forse salvato la piccola.

