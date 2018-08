“Violentato davanti a tutti”. L’orrore nel parco, in pieno giorno

Una giornata di sole estivo, con le temperature calde di questi giorni che invitano a uscire all'aria aperta e non starsene rinchiusi in casa appena l'aria si fa più respirabile. E un parco affollato di persone, con ragazzi e ragazze intenti a fare jogging per mantenersi in forma, famiglie a passeggio e tanti bambini. Proprio lì, all'improvviso, si è consumato un orrore assurdo, andato in scena proprio quando nessuno si sarebbe mai aspettato dei pericoli. Un caso davvero terribile quello che ha scosso in queste ore e che si è verificato nella città di Gloucester, nella parte sud ovest dell'Inghilterra. Vittima un ragazzo di 17 anni che si trovava proprio in quella zona, un parco nell'area di St Michael's Square, un'area solitamente affollata e dove però, intorno alle sei del pomeriggio, il giovane è stato aggredito da un pedofilo. (Continua a leggere dopo la foto)

Stando a quanto riportato dalle testate, il ragazzo avrebbe subito una violenza sessuale nella zona del parcheggio vicina al parco. Non sono state diffuse informazioni ulteriori su quanto accaduto. Quello che si sa è che il giovane avrebbe subito degli abusi da parte di un uomo intorno al quale si sta ora stringendo il cerchio, con gli agenti di polizia all'opera per riuscire a rintracciare il sospettato il prima possibile. (Continua a leggere dopo la foto)

La polizia ha diffuso anche delle informazioni sull'uomo, sperando così di ottenere preziosi riscontri da parte dei cittadini che solitamente frequentano il parco e che potrebbero aver assistito a dei momenti utili per ricostruire l'accaduto. Il sospetto sarebbe alto, con barba e probabilmente baffi e capelli corti e scuri. Stando alle descrizioni, indossava un cappello scuro, dei pantaloni beige e girava con un carrello della spesa. (Continua a leggere dopo la foto)

Molti siti hanno già riportato fedelmente la descrizione, nella speranza di riuscire così a spingere i lettori a farsi avanti. Un caso che ha scosso molto la città, rimasta sconvolta da un orrore andato in scena in un luogo che solitamente è punto di incontro, aggregazione e divertimento, alla luce del sole. Le famiglie ora si dicono preoccupate da quanto successo.

