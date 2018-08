Il 'terrore' è tornato. Oggi un uomo ha accoltellato e ucciso almeno due persone a Trappes, un paese alla periferia ovest di Parigi: l’aggressione è avvenuta intorno alle 10 in una strada pubblica. Il bilancio finale è di due morti e un ferito grave. La polizia ha fatto sapere di avere neutralizzato e ucciso l’aggressore. Le due persone uccise sono la madre e la sorella dell'aggressore. Si tratta di una zona, quella dove è avvenuta la brutale aggressione, nota per i suoi alti tassi di povertà e criminalità. Secondo una fonte di sicurezza citata da Agence France-Presse, si stima che negli anni scorsi 50 dei suoi abitanti siano andati a combattere per lo Stato Islamico in Iraq e Siria. Trappes, infatti, ha una popolazione di circa 30.000 abitanti e fa parte dei quartieri periferici della grande area parigina.Solo a breve distanza dalla ricca area di Versailles, sede del famoso Palazzo reale, la città è nota per problemi legati alla povertà, alle gang e alla presenza del radicalismo islamico. Ed è proprio l'Isis ad aver rivendicato l'attentato... (Continua a leggere dopo la foto)

Con un comunicato diffuso sui social da media jihadisti, lo Stato Islamico ha rivendicato l'attacco compiuto stamane da un uomo a sud di Parigi che ha pugnalato a morte due persone e ferito gravemente una terza.La rivendicazione è stata postata sulla piattaforma social da Amaq, organo di propaganda del Califfato nero. L'attacco è venuto all'indomani della diffusione di un audio attribuito al leader dell'Isis Abu Bakr al Baghdadi, nel quale il Califfo invitava i suoi seguaci a condurre attacchi in Occidente. (Continua a leggere dopo la foto)



Dunque, torna alla ribalta Abu Bakr Al Baghdadi, il leader dello Stato islamico dato più volte per morto, l'ultima nel luglio scorso. Dopo quasi un anno di silenzio, in un audio di 54 minuti il sedicente califfo smentisce la sua morte e incita i suoi seguaci a portare avanti la guerra santa. Il messaggio, intitolato "Buone notizie per i pazienti", è stato realizzato da Al Furqan, la sezione media del "califfato", ed è diretto ai mujaheddin. L'autenticità dell'audio non può essere confermata, ma appare significativo che il presunto Al Baghdadi parli di attualità, come le divergenze tra Stati Uniti e Turchia. (Continua a leggere dopo la foto)



Al-Baghdadi incita di nuovo i suoi seguaci a colpire l’Occidente, in un "bagno di sangue", che deve prendere di mira anche i centri di informazione degli infedeli e i quartier generali della loro guerra ideologica. Inoltre, il Califfato nero chiede ai sostenitori dello Stato islamico in Canada, Europa e America di unirsi a quelli che si sono sacrificati e hanno condotto attacchi e di seguire "la loro leadership".

