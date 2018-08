“Illesa da un incidente, è morta poco dopo”. L’assurda fine di questa sfortunata 20enne

Doveva essere un viaggio sereno e spensierato, in compagni di alcuni amici di vecchia data con i quali si era accordata per una serata insieme, lasciando il figlio a casa con il compagno per godersi un po' di risate lontana dagli stress della vita quotidiana. E invece, purtroppo, per questa giovanissima mamma quella gita è stata l'ultima. Una serie di eventi davvero sfortunati, quasi inverosimili, quelli che hanno visto Shiva Blue Devine, una ventenne irlandese, morire dopo essere sopravvissuta a un primo incidente stradale. Nell'occasione, l'auto era uscita di strada per evitare l'impatto con un'altra vettura che procedeva in senso opposto ma, nonostante la tanta paura, era andato tutto bene e i passeggeri erano rimasti illesi. In serata, però, un secondo schianto, stavolta fatale. Shiva lascia così orfano il piccolo Kyle, 3 anni.