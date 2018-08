Terrore in strada: armato di coltello aggredisce i passanti. Un morto e due feriti

Torna la paura a Parigi: un uomo armato di coltello ha ucciso due persone e ferito gravemente altre due nel sobborgo di Trappes, a circa 30 chilometri da Parigi. Lo fanno sapere fonti della polizia locale, che specificano che l’episodio ha avuto luogo intorno alle 9.30 di giovedì 23 agosto su Rue Camille-Claudel. L’uomo, di 36 anni, conosciuto per apologia del terrorismo, si è lanciato all’attacco dei passanti uccidendo una persona e lasciandone ferite altre due. Poi si è rifugiato in un padiglione. Secondo quanto riportano i media francesi, l’uomo avrebbe urlato "Allah Akbar" prima di scagliarsi sulle sue vittime. Quando la polizia è arrivata sul posto, l’uomo, secondo una prima ricostruzione, è uscito dal suo nascondiglio, a quel punto gli agenti hanno sparato ferendolo mortalmente. L’uomo è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. A nulla sono serviti i tentativi per rianimarlo. E mentre l’Isis rivendica l’attacco, gli investigatori ci vanno coi piedi di piombo. Continua a leggere dopo la foto

Gli investigatori, infatti, invitano alla prudenza prima di ritenerlo un atto terroristico. Ciò che ancora non è chiaro è se l’aggressore conoscesse le sue vittime o le abbia colpite in modo casuale. Non è confermata neanche la testimonianza secondo cui l’uomo sarebbe andato incontro alla polizia gridando “Allah Akhbar”. Potrebbe essersi trattato – è una delle ipotesi – di un regolamento di conti familiari. Quel che si sa per ora è che l’uomo era schedato “S”, cioè come vengono classificati in Francia gli elementi radicalizzati. Continua a leggere dopo la foto

Ma chi era l’uomo che ha aggredito i passanti? Le generalità dell'uomo non sono ancora state diffuse, si sa però che è stato condannato nel 2016 per apologia di terrorismo. Sono tra le 16 mila e le 20 mila le persone schedate "S" in Francia, il che rende praticamente impossibile controllarli tutti con le forze a disposizione. Una cosa, però, è evidente: Trappes è stato un centro di reclutamento importante per i jihadisti. Sono tra 60 e 80 i foreign fighters partiti di qui per la Siria negli anni passati. Continua a leggere dopo la foto

Trappes, comune di 30.000 abitanti situato nel dipartimento degli Yvelines, a 35 chilometri da Parigi, come si legge su Il Foglio: “E’ la città europea che ha inviato il più alto numero di jihadisti a Raqqa. Sono partiti in 67. Trappes è una città organizzata attorno a delle piazze e delle piazze intere sono partite. Partivano tra amici verso le scuole coraniche in Egitto e in Siria”.

