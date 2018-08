“Forza, entra nella lavatrice”. Resta solo con la baby-sitter e inizia l’incubo

L'avevano lasciato a casa da solo con la babysitter, una donna di cui si fidavano ciecamente e della quale non avevano mai sospettato in passato. E hanno scoperto, soltanto ore e ore dopo, che quello che stava accadendo all'interno dell'abitazione era qualcosa di terribile, un vero e proprio incubo per qualunque genitore. Il piccolo Kacper, 2 anni appena, si è così ritrovato infilato all'interno della lavatrice. Una scena agghiacciante ripresa in un video dalla sua stessa aguzzina, una sequenza dove si sente il bambino piangere disperato e premere con la mano contro il portello dell'elettrodomestico nel disperato tentativo di aprirlo. Le indagini della polizia permesso di rinvenire anche una fotografia sui social dove il minore viene costretto a fumare una sigaretta, obbligato dalla stessa babysitter che aveva perso completamente la testa. (Continua a leggere dopo la foto)

Nella clip, si sente chiaramente un uomo, probabilmente un amico della babysitter arrivato sul posto, che ride mentre il piccolo si dispera. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la madre di Kacper, una ventunenne di nome Zaneta D, lo ha lasciato solo mentre portava suo padre a lavorare nella città di Radom, nella Polonia centrale. La polizia ha detto che il piccolo non è stato ferito, ma ha comunque aperto un'indagine per abuso su minori. (Continua a leggere dopo la foto)

Una vicenda che ha scatenato anche un ulteriore, piccolo caso. La foto del bambino intento a fumare era infatti comparsa inizialmente sull'account della madre del piccolo, spaventando i servizi sociali. Successivamente la donna si è difesa spiegando che era stata in realtà la babysitter a realizzare lo scatto per poi caricarlo sul suo profilo, approfittando del fatto che aveva lasciato in casa anche il telefonino durante la sua assenza. (Continua a leggere dopo la foto)

Il video del ragazzo è stato pubblicato online da un uomo di 19 anni di nome Mateusz S, che è stato arrestato dalla polizia. Un caso che ha scatenato polemiche a non finire: molti utenti hanno infatti chiamato in causa anche la madre del bambino, chiedendosi come abbia fatto a fidarsi di persone così poco raccomandabili.

