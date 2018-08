“Vado a fare jogging”. Esce di casa e scompare nel nulla, poi la terribile scoperta

Una scomparsa improvvisa che aveva subito fatto temere il peggio, scatenando prima la preoccupazione dei genitori e poi le disperate ricerche delle forze dell'ordine. Non aveva lasciato tracce dietro di sé questa ragazza di 20 anni, uscita di casa come tante altre volte per andare a fare un po' di jogging e tenersi in forma senza però, in quell'occasione, mai più tornare. Il fidanzato l'aveva attesa per ore, sperando che si fosse semplicemente fermata a fare due chiacchiere con qualche amico incontrato per strada. Poi, non vedendola rientrare nell'abitazione dove vivevano insieme da un po' di tempo, si era allarmato e aveva contattato i parenti di Mollie Tibbetts, studentessa di Psicologia all'università di Brooklyn, in America. Un caso durato 35 giorni, durante i quali le speranze dei ricercatori erano andate diminuendo. Fino a quando non è arrivato il terribile epilogo di questa butta storia. (Continua a leggere dopo la foto)

La ragazza, che viveva nell'Iowa, è stata trovata morta in un'area rurale. Era il 18 luglio scorso quando se ne sono perse le tracce: la ragazza stava correndo nei pressi dell'abitazione che condivideva con il suo fidanzato, Dalton Jack, quando non è più rincasata e i genitori hanno lanciato l'allarme, mentre il caso ha sconvolto tutti gli Stati Uniti d'America che hanno seguito con apprensione gli sviluppi della vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)

La famiglia ha anche promesso una ricompensa per chiunque l'avesse vista o potesse aiutare le autorità a rintracciarla. Erano stati raccolti più di 385mila dollari, a disposizione di chi l'avesse trovata. Nessuna indiscrezione è stata diffusa dalle forze dell'ordine circa le circostanze del decesso di Mollie, per conoscere le quali bisognerà aspettare la conferenza stampa, in programma nelle prossime ore. (Continua a leggere dopo la foto)

Le indagini della polizia nelle scorse settimane si sono concentrate in cinque aree della città natale della Tibbetts: la casa del suo ragazzo a Brooklyn, Dalton Jack, un autolavaggio, una fermata dell'autobus, una fattoria a più di tre miglia dal centro della città e un'altra fattoria a più di sei miglia di distanza. Sono state interrogate più di 500 persone e arrivate alle forze dell'ordine 1500 segnalazioni. Secondo il padre della giovane scomparsa, Mollie si sarebbe potuta allontanare volontariamente insieme a qualcuno di sua conoscenza.

