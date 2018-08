Si erano sposati da poco, una cerimonia che aveva visto la partecipazione di amici e parenti, tutti visibilmente commossi. Soltanto 13 ore dopo, l'incredibile dramma andato in scena proprio durante la prima notte di nozze, con l'uomo appena diventato marito del suo grande amore a perdere la vita sotto gli occhi di lei, disperata. Una storia davvero commovente quella che ha visto Scott Plumley spegnersi sotto gli occhi della moglie Michelle White, 32enne, alla quale aveva detto il fatidico sì da pochissimo. La cerimonia era stata organizzata e celebrata in gran fretta a causa di una notizia terribile che aveva scosso la coppia: tornato a casa dopo una serata fuori nella città di Bristol, in Inghilterra, Scott era infatti svenuto improvvisamente, cadendo al suolo sotto gli occhi terrorizzati di Michelle. I medici, una volta in ospedale, avevano emesso una diagnosi agghiacciante, che aveva cambiato per sempre la vita di entrambi. (Continua a leggere dopo la foto)

All'uomo era infatti stato diagnosticato un cancro in fase terminale. Nelle ore precedenti al malore, Scott aveva manifestato dei dolori alla pancia e aveva assunto dei farmaci per digerire. Quello che non sapeva ancora era che purtroppo era stato colpito da un cancro allo stomaco. "Dobbiamo avvisarvi: non gli restano molti giorni ancora davanti" avevano spiegato i dottori ai due, sconvolti dalla drammatica notizia. (Continua a leggere dopo la foto)

Una volta superato lo choc, i due avevano deciso di affrettarsi a organizzare il matrimonio. Michelle si era così fatta carico di quasi tutti i problemi logistici, dalla scelta degli invitati alla location. "Volevamo a tutti i costi coronare il nostro grande sogno, che avevamo sempre rimandato. Volevo che diventasse mio marito". Un evento toccante, che ha visto tanti presenti commuoversi di fronte a quell'uomo deciso a sopportare ogni sofferenza pur di essere presente fino alla fine. (Continua a leggere dopo la foto)

Esattamente 13 ore dopo, Michelle si è svegliata di colpo scoprendo che accanto a lei Scott era morto, durante quelle che è diventata la loro prima e unica notte di nozze insieme. La storia di questa coppia sfortunatissima ha commosso l'Inghilterra intera, con tantissimi utenti a commentare tristi l'accaduto e augurare alla donna tutto il meglio possibile nei mesi a venire, durissimi.

