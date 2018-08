È una di quelle evenienze alle quale non si vuole pensare. Ma se c’è una cosa certa nella vita, beh, questa è la morte. Belli obrutti, ricchi o poveri, l’unica cosa che ci accomuna, tutti, è appunto il fatto di dipartire prima o poi. Così è e sarà anche per la nonna del mondo intero: la regina Elisabetta. E sono in tanti a chiederselo: cosa succederà quando si fermerà il cuore della “donna del secolo”? Mentre le voci sulla salute della regina Elisabetta si ricorrono, in molti si chiedono cosa accadrebbe se la sovrana 90enne venisse a mancare. In caso di morte della regina infatti è previsto un rigido protocollo che andrebbe seguito passo per passo, in modo da preparare la nazione a questo evento epocale. Ci saranno due importanti episodi da valutare: il cambio della corona e l’eredità spettante alla famiglia. Per prima cosa esiste un controllo rigoroso sul modo in cui la notizia della morte dovrà essere diffusa. Proprio per questo ogni sei mesi l’emittente televisiva BBC compie un’esercitazione. Se la regina Elisabetta muore durante la notte l’annuncio dovrà essere dato alle 8 della mattina seguente e i giornalisti incaricati dovranno essere vestiti con cravatta e completo nero. Infine l’emittente non potrà trasmettere programmi comici sino alla fine dei funerali di stato. (Continua dopo la foto)



Anche per quanto riguarda la famiglia reale esiste un rigido protocollo da seguire quando la regina Elisabetta sarà morta. La sovrana dovrà essere seppellita dodici giorni dopo la morte, né uno di più né uno di meno, con funerali di Stato. Nei giorni seguenti ai funerali la borsa e tutte le banche saranno chiuse. Il principe Carlo, suo erede, potrà succedere alla regina Elisabetta solamente tre mesi dopo le esequie. Durante questo periodo fra la morte della sovrana e la nuova incoronazione, a Buckingham Palace verrà attuato il “The Bridge” (“Il Ponte”). Dopo l’incoronazione di Carlo d’Inghilterra, la moglie Camilla non diventerà regina, ma otterrà il titolo di “principessa consorte”.

La coppia poi si insedierà a Palazzo. Nonostante ciò sono molti a sostenere che fra la regina Elisabetta e il figlio, il principe Carlo, ci sia un patto segreto per lasciare la corona a William in caso di morte della sovrana. In quel caso Carlo dovrebbe abdicare in favore di William d’Inghilterra e quest’ultimo, insieme alla principessa Kate Middleton, diventerebbe il nuovo sovrano, succedendo di fatto alla defunta nonna. Nonostante abbia 92 anni, la Regina Elisabetta II è ancora in grado di adempiere a tutti i suoi ruoli ufficiali e di far sentire la sua viva presenza tra i membri della royal family chiamati ancora a rispettare ogni sua decisione: la sovrana d’Inghilterra ha infatti provveduto a cambiare il testamento e includere tra gli eredi anche l’ultima arrivata, Meghan Markle.

La repentina quanto inaspettata modifica delle ultime volontà della Regina Elisabetta suona in effetti come un fulmine a ciel sereno sopra Kensington Palace e avrà delle importanti conseguenze sul Principe Carlo & co. Come avrà preso Kate Middleton la decisione della regina Elisabetta nei confronti della splendida cognata? Nessuno lo sa con certezza ma senza dubbio è facilmente prevedibile.

Ti potrebbe anche interessare: “Adesso mi ringrazia così”. Meghan Markle ancora nei guai. La regina costretta a intervenire