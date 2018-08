Sono passati ormai tre mesi dal matrimonio più seguito dell'anno, quello di Harry e Meghan Markle. Nelle ultime settimane, però, più che la vita 'reale' dei principi, a conquistare le prime pagine delle cronache rosa è stata la star di Suits, serie TV che ha reso celebre la duchessa di Sussex. Colpa della famiglia di origine con gli attacchi, durissimi, da parte del padre e della sorellastra della Markle. Quest'ultima, addirittura, ha scritto un libro contro di lei, senza dimenticare le false foto realizzate dal padre Thomas Markle e vendute ai paparazzi. Da tempo, ormai, la Duchessa è stata presa di mira e la Corona non sa più come mettere a freno la fuga di notizie e le rivelazioni fatte dai parenti della star americana. L'attrice di Suits, a quanto si apprende, si sente sempre più amareggiata per gli attacchi della sua famiglia. Per ora Harry ha scelto la linea del silenzio, ignorando le interviste al veleno e le frecciatine di Thomas Markle nei confronti della moglie. (Continua a leggere dopo la foto)



L'unica persona della famiglia d'origine di Meghan che è rimasta in ottimi rapporti con la moglie di Harry è la mamma. Si tratta di Doria Ragland: la mamma della duchessa di Sussex ha conquistato l’approvazione della Royal Family e presto si trasferirà a Londra per stare accanto alla figlia, anche in vista di una futura gravidanza di Meghan. In tutto ciò, però, nelle ultime ore è arrivato l'ennesimo attacco alla Markle da parte di un parente 'caro'. Di chi si tratta? Presto detto... (Continua a leggere dopo la foto)



L'ultimo attacco arriva da Michael Markle, zio di Meghan, che ha rivelato il suo profondo dolore per essere stato messo da parte dalla nipote, dopo averla aiutata nei suoi studi. L’uomo - un diplomatico in pensione - vive in Florida e ha spiegato di aver consentito alla principessa di ottenere un prestigioso tirocinio presso l’ambasciata americana in Argentina quando lei aveva solo ventanni. "Ho fatto molto di più per lei rispetto agli altri – ha raccontato al Mirror -. Probabilmente ho fatto di più per lei che per chiunque altro. Ho parlato personalmente con l’ambasciatore in Argentina e mi sono esposto per aiutarla". (Continua a leggere dopo la foto)



Il padre di Meghan, intanto, non si placa e rilancia le accuse. Adesso ha paragonato Meghan e Harry alla setta di Scientology. Nessuna risposta da Kensington Palace, ma forse un freno a tanta acrimonia sarebbe auspicabile, perché la vicenda sta assumendo contorni spiacevoli per tutti. E a quanto pare dal Regno Unito sono pronti ad agire con fermezza. Secondo le ultime notizie, infatti, il Palazzo avrebbe perso la pazienza e c'è l'intenzione di rispondere con durezza agli attacchi, senza lasciare più spazio ai gossip.

