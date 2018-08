“Aiuto, il mio pene è esploso”. In ospedale tra dolori atroci, un incidente assurdo

Se siete facilmente impressionabili di fronte alle disgrazie altrui, soprattutto quando causano danni in parti del corpo particolarmente sensibili, forse fareste meglio a non leggere questa storia o, in caso contrario, a prepararvi ad affrontare un lungo brivido lungo la schiena. In questi mesi estivi, diverse testate stanno infatti pubblicando le peggiori disavventure capitate ai vacanzieri di tutto il mondo. Tra queste, il giornale inglese Metro ne ha riportata una veramente "da brividi". Un caso talmente assurdo da essere stato pubblicato addirittura sul British Medical Journal, che raccoglie appunto gli episodi più complicati o bizzarri accaduti tra le corsie degli ospedali di sua maestà. Protagonista della vicenda un uomo di 36 anni ricoverato con dolori atroci, che non faceva che gridarsi e dimenarsi mentre gli infermieri cercavano disperatamente di calmarlo. A causargli tanti guai, un incidente domestico dalle dinamiche terrificanti. (Continua a leggere dopo la foto)

L'uomo, del quale non sono state diffuse le generalità per tutelarne la privacy, aveva infatti assunto nelle ore precedenti del viagra prima di arrivare un rapporto sessuale. Gli effetti del farmaco, però, avevano continuato a farsi sentire anche dopo nonostante, come dallo stesso paziente ammesso in ospedale, una "vigorosa masturbazione" che però non era riuscita a far passare l'erezione. Disperato, alla fine si era rassegnato ed era andato a letto. (Continua a leggere dopo la foto)

Una volta sotto le lenzuola, però, ecco l'incredibile. Dopo qualche ore il figlio piccolo era entrato in stanza e, senza sospettare nulla e volendo svegliare il genitore per giocare un po' con lui, gli è saltato addosso. Centrando, con precisione chirurgica, proprio i genitali dell'uomo, la cui erezione continuava a persistere. Il risultato è stato la frattura del pene, nota anche come "sindrome del chiodo rotto", un trauma davvero molto, molto doloroso. (Continua a leggere dopo la foto)

Si tratta, dal punto di vista medico, della improvvisa rottura della tonaca albuginea dei corpi cavernosi, dovuta a un colpo violento verificatosi durante l'erezione. Per l'uomo è stato necessario un intervento chirurgico ma, per fortuna, non ha riportato danni permanenti. Dopo sei settimane era di nuovo in grado di avere delle erezioni e dei rapporti sessuali.

