È ancora tempo di vacanze in tutta Europa. L'estate 2018, dopo Ferragosto, non va in soffitta. C'è chi decide di mettersi in viaggio adesso. E magari farlo con mezzi low-cost. Tra questi c'è certamente la compagnia Flixbus: la sua presenza è ormai consolidata lungo tutto lo Stivale italiano tant'è che, da qualche settimana, sono state aggiunte tratte che arrivano fino alla punta del Bel Paese, ovvero Villa San Giovanni. Il trasporto su ruote low-cost è confermato anche dai trend che si registrano in Svizzera dove, per esempio, la crescita è netta: sono tantissimi a scegliere la compagnia 'dei bus verdi' per spostarsi da un posto all'altro. Magari brevi tragitti o viaggi lunghi e notturni. Capita, però, ogni tanto che non tutto vada come dovrebbe. Oggi, venerdì 17 agosto 2018, si è registrato un grave incidente che coinvolge proprio un mezzo brandizzato Flixbus. (Continua a leggere dopo la foto)



Un bus si è ribaltato su se stesso in quel di Rostock durante un viaggio con meta finale Berlino. A darne notizia è la versione online della Bild che parla di 16 feriti di cui sei gravi. L'incidente è avvenuto lungo la A19: ancora da chiarire a tutti gli effetti la dinamica e le cause che hanno provocato il ribaltamento. Da primissime indagini degli inquirenti, però, sembrerebbe che l'autista del Flixbus abbia 'sbagliato' manovra posizionandosi sulla destra della carreggiata all'interno di un 'fosso' per ragioni sconosciute. (Continua a leggere dopo la foto)



Non ci sono, comunque, altri mezzi coinvolti nell'impatto. L'autostrada, però, è stata chiusa in direzione Berlino per poter consentire le operazioni del caso. Anche perché sono sei i feriti gravi dopo l'incidente Flixbus registratosi oggi in Germania. Uno dei passeggeri è stato estratto dai soccorritori dal mezzo incidentato: è rimasto incastrato all'interno delle lamiere. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo quanto riportato da Flixbus a bordo c'erano 55 persone. Il bilancio, dunque, sarebbe potuto essere molto pià grave. Una portavoce dell'azienda ha annunciato che nelle prossime ore sarà fatta chiarezza su quanto accaduto oggi lungo la linea Rostock-Berlino. Al momento, infine, non si è a conoscenza se vi siano passeggeri italiani coinvolti.

Leggi anche:

Incidente mortale spaventoso. Vittima a 6 anni in modo così atroce