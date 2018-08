“Mi ha accoltellato”. Bufera sulla cantante, le pesantissime accuse dell’ex

Belli, giovani, entrambi con la passione per la musica e dotati di un innato talento che li ha portati a scalare le classifiche di vendita e arricchire oltremodo il portafogli. E innamorati, come emerso dalle foto che li mostravano insieme appassionatamente. Sulla carta, una di quelle storie talmente belle da non sembrare vere. Nella realtà, invece, qualcosa di ben diverso dalle aspettative. Nicki Minaj, cantante naturalizzata americana che negli Stati Uniti è stata capace di aggiudicarsi la bellezza di tre dischi di platinato, è infatti stata accusata da quello che oggi è l'ex fidanzato, il rapper Safaree Samuels, di averlo accoltellato durante una lite domestica. A raccontarlo è stato il diretto interessato, scatenando ovviamente un botta e risposta accesissimo tra i due e facendo venir fuori più di uno scheletro dagli armadi dei due vip. Una storia che ovviamente sta facendo il giro dei social. (Continua a leggere dopo la foto)

Il rapper newyorchese ha scritto su Twitter, rivolgendosi alla ex con la quale ha evidentemente più di un conto in sospeso: "Ricordi quella sera in cui mi hai accoltellato e sono quasi morto la polizia e l'ambulanza hanno dovuto portarmi fuori di casa su una barella e ho dovuto mentire e dire loro che avevo tentato il suicidio così che non ti portassero in prigione. Quando cose del genere iniziano ad accadere più di una volta è l’ora di andarsene". (Continua a leggere dopo la foto)

Parole decisamente pesante anche se il diretto interessato non sembra intenzionato a denunciare l'accaduto. Sempre su Twitter Safaree ha aggiunto:"Sai che ancora non provo odio per te perché sono felice con me stesso adesso". La cantante ha però a sua volta subito risposto, contrattaccando: "Hai rubato la mia carta e mi hai detto che pensavi fosse un conto con soldi gratis di cui non ero a conoscenza. Giuro su Dio. Dio ti punirà e altro per le tue bugie! Basta dire che hai fatto le valigie e te ne sei andato!". (Continua a leggere dopo la foto)

"Giuro su Gesù - ha concluso la ragazza - che sei arrivato a casa mia piangendo pregando di venire con me agli EMA in Europa. E io ho detto NO SCEMO". Minaj aveva già accusato Samuels di averle rubato le carte di credito e di aver pagato delle prostitute mentre stavano insieme, accuse negate dall'ex partner. Aveva anche spiegato che Samuels dichiarava di aver scritto alcuni dei suoi testi, altra accusa che lui aveva negato.

