“Adesso ti sistemo io”. Il padre vip la trascura, lei (4 anni) si vendica così

Una vita che, sulla carta dovrebbe essere felice e spensierata, quella di una ragazzina nata da genitori benestanti che non le fanno mai mancare niente, sempre pronti a soddisfare ogni sua richiesta, portarla in vacanza in lungo e in largo tra i luoghi più belli del mondo e riempirla di regali. E però, evidentemente, non abbastanza bravi da renderla davvero soddisfatta, con buona pace di chi ritiene che detti come "i soldi non fanno la felicità" siano banalità senza reale fondamento. Ecco allora che la piccola Alisa ha deciso di alzare la voce a modo suo, facendo capire al papà, famoso e con un portafogli assai abbondante, che tanti sforzi sono inutili quando poi manca la cosa più importante, ovvero l'affetto e l'attenzione. A raccontare l'accaduto è la testata inglese Metro, che ha condiviso un video già diventato virale in rete. (Continua a leggere dopo la foto)

Sì perché le mirabolanti gesta della piccola, 4 anni appena, hanno subito fatto il giro dei social. In sostanza, ecco quanto accaduto: la bambina si trovava in barca insieme al padre, il rapper e produttore discografico russo noto con il nome d'arte Timati, uno che nella vita è arrivato a collaborare con artisti di fama internazionale come Craig David, Snoop Dogg e Busta Rhymes. Il genitore, però, continuava puntualmente a ignorarla. (Continua a leggere dopo la foto)

A un certo punto Alisa ha così deciso di far sentire le sue ragioni. Stanca di vedere sempre il papà impegnato in qualche telefonata e mai disposto a giocare con lei, ha approfittato di un attimo di distrazione degli adulti a bordo per afferrare il prezioso accessorio e lanciarlo lontano, tra le onde del mare, così da risolvere il problema alla radice. Timati a quel punto si è gettato addirittura dalla barca per tentare di recuperare il telefonino prima che affondasse. (Continua a leggere dopo la foto)

La piccola è subito diventata la beniamina del web, schierato a spada tratta dalla sua parte e pronto a rinfacciare a Timati le sue colpe. Non manca chi, però, ha sottolineato come il video sia alquanto sospetto e potrebbe semplicemente essere il frutto di una recita già preparata in precedenza per ottenere un po' di notorietà virtuale durante l'estate.

È morto per un selfie. Perde la vita così in vacanza. Ci teneva a quella foto, ma…