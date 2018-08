“Non doveva morire, era un gioco”. La tragedia a soli 19 anni, una fine atroce

"Scusate, è stato soltanto un attimo di follia". Una morte assurda, un gesto folle che ha finito per spezzare la vita di una giovane donna rimasta coinvolta in un incidente senza senso. E una giustificazione talmente grottesca da aver fatto infuriare gli utenti di tutto il mondo, rimasti sconvolti di fronte alle dichiarazioni di questo ragazzo totalmente incosciente delle conseguenze delle sue azioni. Luke Hickman, 19 anni, è infatti stato condannato proprio in queste ore a 7 anni di carcere per la morte di una ragazza di nome Ellie Underhil, investita ad altissima velocità nel parcheggio di un supermercato. I due stavano provando a realizzare un numero acrobatico degno di uno stuntman: la ragazza doveva sdraiarsi sul cofano della vettura e rimanere incollata mentre l'altro continuava a guidare ad altissima velocità, sterzando e frenando di tanto in tanto mentre lei continuava con i suoi numeri rischiosissimi. (Continua a leggere dopo la foto)

Le cose non sono andate per il verso giusto e quello che doveva essere una sorta di gioco si è trasformato in un incubo. Ellie ha infatti perso improvvisamente la presa ed è volata giù dal cofano. Luke non ha fatto in tempo a frenare e ha finito per schiacciarla con l'auto, uccidendola anche a causa dell'altissima velocità a cui viaggiava in quel momento. Una morte orribile che ha fatto subito scattare per il ragazzo delle gravissime accuse. (Continua a leggere dopo la foto)

Alla fine il giudice ha scelto di condannare a 7 anni il giovane nonostante questi sia riuscito a provare, nel corso del processo, che l'altra ragazza era perfettamente consapevole di quanto stava facendo e aveva deciso di sua volontà di salire sull'auto del giovane e provare quel numero adrenalinico ad altissima velocità, un modo per imitare alcune delle scene mozzafiato che si vedono solitamente nelle pellicole d'azione al cinema. (Continua a leggere dopo la foto)

"Eri perfettamente consapevole del rischio che la giovane correva - ha spiegato il giudice durante il processo che si è tenuto nella città di Dudley, nel Regno Unito - eppure non hai fatto nulla per cercare di impedire una potenziale tragedia". Tanti gli utenti che avevano chiesto una condanna per il giovane, che si era mostrato poi così indifferente di fronte alla morte della ragazza.

