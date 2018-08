“Non è possibile”. Choc al funerale, la scoperta della mamma lascia senza parole

Era stata ricoverata in ospedale con convulsioni e diarrea conseguenza di una bruttissima infezione batterica. I medici hanno provato a salvarla fino a quando non hanno dato la notizia ai genitori che la bambina non era riuscita a sopravvivere. Straziati dal dolore i familiari di Keilin Johanna Ortiz Montoya, bambina hondurenha, hanno fatto tutto quello che era necessario per organizzare il funerale, ma proprio mentre la mamma la teneva tra le braccia prima di seppellirla si è resa conto che respirava ancora. Secondo quanto riporta il Mirror, la famiglia era troppo povera per permettersi una bara, così hanno avvolto la bambina in un telo e questa è stata la sua fortuna.

La donna ha così portato nuovamente la figlia in ospedale, dove è stata ricoverata in terapia intensiva e dove si trova ancora ricoverata in gravissime condizioni. Una storia che ricorda quella di una donna sudafricana di Carletonville, in Sudafrica, che he rischiato di essere sepolta viva se non si fosse 'risvegliata' all'obitorio dopo essere stata dichiarata morta in seguito ad un incidente stradale. (Continua dopo la foto)



Ad accorgersi che la donna era ancora viva, secondo quanto riferisce la 'Bbc', è stato un addetto della camera mortuaria che, durante i consueti controlli sui cadaveri, ha notato che respirava ancora. A quel punto la protagonista della 'resurrezione' è stata portata in ospedale e rianimata."Abbiamo bisogno di risposte", ha commentato un familiare, dichiarandosi "sotto choc". Intanto sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta sebbene Gerrit Bradnick, il responsabile delle operazioni di emergenza medica, abbia sostenuto che "non esistono prove di negligenza da parte della sua compagnia".

Non è la prima volta che in Sudafrica si verifica un caso del genere. Già sette anni fa un uomo di 50 anni si svegliò urlando in un obitorio di Capo Orientale mentre nel 2016 un uomo venne dichiarata morto ma il giorno successivo si scoprì che respirava ancora.La morte apparente è uno stato caratterizzato da perdita della coscienza e della sensibilità, impossibilità di percepire il battito cardiaco e i movimenti respiratori, assenza dei riflessi, flaccidità muscolare e rilasciamento degli sfinteri, cosicché un soggetto appare morto pur essendo ancora in vita.

La prova dello specchietto, che rivela la presenza di respirazione, è negativa. La temperatura del corpo può abbassarsi, di solito fino a 24 °C, ma anche sotto questa soglia se è stato proprio il raffreddamento la causa dello stato di morte apparente.

