È morto per un selfie. Perde la vita così in vacanza. Ci teneva a quella foto, ma…

Un vero e proprio incubo, un tragedia dopo l'altra in un periodo in cui i turisti da ogni parte del mondo mollano il lavoro e lo stress quotidiano per fuggire verso mete esotiche. Concedendosi alle volte vacanze spensierate a contatto con la natura che però, senza le dovute attenzioni, possono finire per trasformarsi in una vera e propria tragedia. Ha davvero dell'incredibile, infatti, quello che sta accadendo in questi ultimi giorni in Africa, per la precisione in Kenya, luogo scelto ogni anno da migliaia di persone per trascorrere le proprie ferie. Un animale, in particolar modo, sta causando vittime in sequenza tra gli sventurati che si avvicinano sottovalutandone la pericolosità. Non parliamo di leoni o coccodrilli, nei confronti dei quali vengono solitamente prese tutte le precauzioni del caso. Ma di una creatura che molti, a torto, considerano molto più mansueta e alla quale si avvicinano senza pensare troppo alle conseguenze. (Continua a leggere dopo la foto)

Nel paese africano, infatti, a causare in questi giorni una serie preoccupante di morti tra i turisti è l'ippopotamo. Apparentemente innocuo, anche se enorme, è in realtà l'animale più pericolo per l'uomo. In questi giorni ha ucciso sei persone, come riportato sulle pagine de Il Messaggero. L'ultimo in ordine di tempo è un turista cinese che gli stava scattando delle foto da molto vicino senza preoccuparsi delle reazioni. (Continua a leggere dopo la foto)

L'animale, infatti, ama trascorrere le giornate nell'acqua dei laghi o dei fiumi. Poche ore prima di aggredire brutalmente il turista cinese, un altro ippopotamo aveva ucciso un pescatore nella stessa zona. Le autorità dell'area hanno reso pubblici i dettagli della morte dell'ultima vittima. "L'uomo è stato morso al petto, perdendo la vita solo pochi minuti dopo l'arrivo dei soccorsi" ha dichiarato Gideon Kibunja, a capo delle Indagini Criminali della Rift Valley. (Continua a leggere dopo la foto)

Nell'attacco è rimasto ferito un secondo turista cinese che ora si trova ora nell'ospedale locale di Naivasha, 91 chilometri miglia a sud-est di Nairobi. Paul Udoto, portavoce del Kenya Wildlife Service, ha affermato che di solito i turisti sono protetti dalle guide e che non si conoscono le circostanze esatte e le modalità in cui sono verificati gli attacchi. Negli ultimi giorni però i turisti che hanno perso la vita sono sei.

“È giallo”. Sardegna, barca affonda: ci sono due morti. La zona, altamente turistica, è sotto choc per la tragedia