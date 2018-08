“Almeno 12 morti”. Il bus si ribalta di colpo. Un giorno di festa diventa tragedia

Uno scontro terribile, un incidente violentissimo con un bilancio terribile, che tutto il mondo. Una notizia arrivata proprio in queste ore: tutto è successo mentre un autobus viaggiava tranquillamente per la sua strada. All'improvviso, il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante, che è finito fuori strada e si è ribaltato. L'impatto è stato violentissimo e non ha dato scampo ad alcune delle persone che si trovavano a bordo. Al momento si parla di dodici morti e 30 feriti: tutto è successo in Ecuador e la vicenda ha particolarmente scioccato i tifosi di calcio di tutto il mondo, che in queste ore stanno manifestando la loro commozione in rete. Sull'autobus viaggiavano infatti i tifosi di una delle formazioni più popolari della nazione sudamericana, il Barcelona Sporting Club, di ritorno proprio da una sfida. (Continua a leggere dopo la foto)

Sul luogo dell'incidente sono subito accorsi gli agenti e i soccorritori per cercare di aiutare le persone ancora intrappolate all'interno del mezzo. Lo scenario che si sono trovati di fronte all'arrivo è stato degno di un film dell'orrore, come raccontato dalle principali testate ecuadoriane che hanno pubblicato le foto dell'accaduto. I corpi di alcune vittime erano stati letteralmente sbalzati fuori dal mezzo. (Continua a leggere dopo la foto)

Altri corpi era invece +incastrati tra le lamiere del veicolo adagiato su un fianco ai bordi della carreggiata dopo la carambola. In base alla ricostruzione fatta e alle prime notizie filtrate dai media locali, l'incidente s'è verificato intorno alle 21.30 di domenica scorsa, lungo la strada Cuenca-Molleturo. Il convoglio stava riportando a casa il gruppo di sostenitori che aveva seguito in trasferta (nella città meridionale di Cuenca) la squadra del cuore reduce dal pareggio per 1-1 contro il Deportivo. (Continua a leggere dopo la foto)

Sembrava un tranquillo viaggio di rientro verso Guayaquil, dove ha sede il club, fino a quando l'autobus non ha improvvisamente sbandato per cause ancora da accertare. A dare l'annuncio di quanto accaduto su Twitter è stato José Francisco Cevallos, presidente del Club del Barcelona, governatore della provincia di Guayas e anche ex portiere della nazionale ecuadoregna.

“25enne morta”. Incidente domestico choc: il semplice gesto finisce in tragedia