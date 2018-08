“Presto, corra in ospedale”. Ha le unghie sempre curve e rovinate, la scoperta dei medici

Un rapporto decisamente non felice con le proprie unghie, che lei stessa considerava "brutte" e "antiestetiche". E delle quali però non si era preoccupata più di tanto, non riuscendo a curarle come avrebbe voluto: quei tratti ricurvi, che aveva sempre detestato, li aveva bollati come un marchio di famiglia, senza sospettare che in realtà erano la spia di una malattia gravissima che l’aveva colpita. Jean Taylor, 53 anni, ha infatti scoperto con orrore di avere un cancro ai polmoni. Un male che aveva colpito a suo tempo anche la madre, costretta a un intervento molto complicato con la rimozione di parte dell'organo. A farla insospettire era stata la figlia Stephanie che si era accorta che anche la nonna aveva proprio quel tratto distintivo: così aveva iniziato a fare ricerche su Google scoprendo che proprio le unghie possono essere una spia della malattia. (Continua a leggere dopo la foto)

Quando la donna si è presentata dai medici, gli esami hanno purtroppo confermato il peggiore dei timori. Dopo una serie di test, nel corpo di Jean sono stati infatti scoperto due tumori, delle dimensioni di una pallina da golf, entrambi nei polmoni. "Per anni avevo lavorato in fabbrica e tenevo le unghie molto corte – ha raccontato la donna sulle pagine della testata Metro – e soltanto di recente, dopo aver cambiato mestiere, avevo iniziato a farle crescere". (Continua a leggere dopo la foto)

"Col passare dei giorni mi sono accorto che avevano una forma strana, ricurva, e un aspetto non certo bello, anzi. Ma non volevo andare dal medico, mi sembrava una gran perdita di tempo. Soltanto quando mia figlia ha iniziato a insistere così tanto mi sono convinta". Una volta in ospedale, ecco arrivare la terribile diagnosi che ha cambiato per sempre la vita di questa donna: "Ora dovrò affrontare un’operazione per rimuovere il tumore. Sarà l’inizio di una dura battaglia". (Continua a leggere dopo la foto)

La donna ha scelto di raccontare la sua storia per mandare un messaggio a tante donne che, come lei, sottovalutano quello che in realtà è un campanello d'allarme prezioso per riconoscere in tempo le malattie: "Abbiate a cuore le vostre unghie e se vedete qualcosa di strano non vergognatevi a chiedere ai medici un parere".

