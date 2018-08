Estate beffarda per Daddy Yankee. Questo nome non vi è nuovo? Certo, lo scorso agosto, di questi tempi, conquistava la vetta delle classifiche musicali mondiali con Despacito: un anno dopo, invece, passa il mese più caldo dell'anno facendo la conta. Sì, ma non delle views, bensì del bottino che un suo sosia si è portato via. Già, perché il povero Daddy è stato derubato nella giornata di mercoledì 8 agosto 2018. Un abile truffatore, secondo quanto riportato dalle cronache locali, si è finto Daddy Yankee e il travestimento gli è riuscito così bene che è riuscito a farsi aprire la cassaforte della camera d’albergo dove alloggiava il vero Daddy Yankee e portare così via gioielli e diamanti per un valore di oltre 2 milioni di euro. Un vero colpo da maestro quello messo in atto all’Hotel Melia di Valencia ai danni del rapper e star di Despacito insieme a Luis Fonsi. (Continua a leggere dopo la foto)



Il furto subito da Daddy Yankee è stato denunciato immediatamente e la polizia spagnola ha avviato le indagini per cercare di individuare il ladro e recuperare la refurtiva. Il bottino che questo Arsenio Lupen è riuscito ad accaparrarsi è infatti davvero sostanzioso: il rapper ha denunciato la scomparsa di gemme, gioielli, una catena d’oro, diamanti e oltre 2mila e 500 dollari in contanti. Il furto è stato confermato via Twitter dall’ufficio stampa della star portoricana che ha anche annunciato il silenzio stampa sulla vicenda per non ostacolare le indagini in nessun modo. Lo stesso abile ladro ha svaligiato anche le camere degli altri membri dello staff del cantante. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma chi è Daddy Yankee? Nel 1995 viene pubblicato No Mercy, il suo primo disco. Gli album El cartel ed El cartel II lo hanno reso uno dei pionieri del reggaeton. Barrio Fino è tra gli album che hanno ricevuto numerosi riconoscimenti: oltre ad essere incluso nel Latin Billboard, ha ottenuto un Premio Lo Nuestro. Ma ad aggiudicarsi il titolo di album più venduto di genere musicale latino è stato El cartel: The Big Boss, album del 2007, pubblicizzato mediante un tour internazionale. (Continua a leggere dopo la foto)



È quasi impossibile non riconoscere "Shaky Shaky", brano di Yankee ascoltato in tutto il mondo, e "Despacito", frutto della collaborazione con Luis Fonsi e successo col maggior numero di visualizzazioni su youtube. Daddy Yankee, artista con un seguito di oltre 21 milioni di followers su instagram, ha ricevuto varie nomination ai "Latin Music Awards 2017."

