Si era incontrati da poco, quasi per caso, presentanti da degli amici in comune che li avevano fatti incontrare. E aveva deciso di trascorrere la serata insieme, in un eccesso di alcolici e stupefacenti che li aveva visti perdere sempre più il controllo. A un certo punto i due avevano deciso di fare sesso e, una volta in camera, si erano abbandonati alle loro fantasie sadomaso. Purtroppo, però, le cose sono andate a fine nel peggiori dei modi. Laura Huteson, 21 anni, è infatti rimasta uccisa proprio durante quelle pratiche eccitanti e pericolosissime. La corte di Sheffield, in Inghilterra, ha condannato a 6 anni di carcere l'uomo che aveva trascorso con lei quell'ultima, tragica nottata. Jason Gaskell si è riconosciuto colpevole di omicidio colposo: ha deliberatamente tenuto un coltello sul collo di Laura, ma la lama avrebbe finito perforarle l'arteria e la 21enne è morta per una "copiosa perdita di sangue" . (Continua a leggere dopo la foto)

Nel corso del processo da poco concluso, Gaskell ha ammesso di tenere quel coltello sotto il cuscino e di "amare i rischi" durante il sesso. Già in passato avrebbe messo a repentaglio la sicurezza dei suoi partner facendo "sesso sadomaso bizzarro e violento", scrive l'Hull Live. Il giudice Jeremy Richardson ha detto che il 24enne "ha preso rischi altissimi quando si abbandonava alle proprie fantasie sessuali. L'ha fatto ripetutamente". (Continua a leggere dopo la foto)

"Sapevi che quello che stavi facendo era estremamente pericoloso - ha detto il giudice all'imputato in aula - Hai pagato un prezzo terribile. Il prezzo pagato da Laura Huteson è stato infinitamente più grande. Lei è morta". La corte ha accertato che Gaskell era sotto l'effetto di alcol e droghe quando ha ucciso la signora Huteson nella sua casa di Orchard Park, a Hull, mentre i due stavano avendo un rapporto sessuale. (Continua a leggere dopo la foto)

La coppia si era appena conosciuta tramite un'altra coppia, ed entrambi avevano bevuto vodka e si erano drogati prima di avere rapporti sessuali consenzienti. Dopo aver intuito cosa era successo, Gaskell è uscito gridando dall'abitazione e ha chiesto aiuto. Parlando con Hull Live, un testimone oculare ha detto di aver visto "un uomo nudo e ricoperto di sangue" che correva fuori dalla casa "come posseduto".

