10 morti dopo la cena. Erano insieme per un evento già triste: cosa li ha uccisi

Un banchetto per salutare per l'ultima volta un parente. Un modo diverso di vivere il lutto e che nessuno si sarebbe aspettato sarebbe finito in tragedia. Dopo essersi rifocillati con carne e bevande preparate da un ristoratore del loro villaggio di San Jose de Ushua, in Perù, alcuni di loro hanno cominciato a sentirsi male a catena: prima uno, poi l'altro, a catena oltre cinquanta persone hanno finito per rotolarsi in terra in preda a una nausea devastante e a fortissimi dolori di stomaco.Alla fine il bilancio è stato pesantissimo: dieci morti tra i 12 e i 78 anni (tra cui due figli dell'uomo che era stato appena seppellito) e decine di intossicati, tra i quali una bimba di due anni, una donna incinta e il sindaco del villaggio: 21 di loro sono in gravi condizioni. L'intossicazione che ha provocato la tragedia, ha detto il ministro della Sanità Silvia Pessah, sembra dovuta alla presenza di organofosfati (sostanze chimiche utilizzate nei pesticidi) nelle pietanze o nelle bevande ingerite dalle vittime.



Gli organofosfati e i carbammati causano reperti iniziali simili caratterizzati da gravi sindromi (tossidromi) colinergiche muscariniche e nicotiniche ( Sindromi tossiche comuni (o sindromi tipiche, tossidromi)). Tipiche sono le fascicolazioni e l'astenia muscolare. Effetti respiratori includono ronchi, sibilanti e ipossia, che possono essere severi. La maggior parte dei pazienti presenta bradicardia e, se l'intossicazione è grave, ipotensione. La tossicità a carico del sistema nervoso centrale è frequente, a volte si manifesta con convulsioni ed eccitabilità e spesso con letargia e coma.

Si può sviluppare pancreatite; gli organofosfati determinano aritmie con arresto cardiaco e allungamento dell'intervallo QTc.. La terapia di supporto è fondamentale. I pazienti devono essere attentamente monitorati per l'insorgenza di insufficienza respiratoria conseguente alla debolezza fino alla paralisi dei muscoli respiratori.L'atropina viene somministrata in dosi tali da ridurre il broncospasmo e la broncorrea piuttosto che per normalizzare il diametro pupillare o la frequenza cardiaca.

Il dosaggio iniziale è di 2-5 mg EV (0,05 mg/kg nei bambini); la dose può essere raddoppiata ogni 3-5 min al bisogno. Nel caso di pazienti gravemente intossicati possono essere necessari grammi di atropina.La decontaminazione viene eseguita appena possibile dopo la stabilizzazione. I soccorritori devono evitare l'auto-contaminazione durante il soccorso e l'assistenza. Nel caso di esposizione topica, vengono rimossi gli indumenti, e lavata abbondantemente la cute con sapone. Nel caso di ingestione, entro 1 h dall'esposizione viene somministrato il carbone attivato. Solitamente è controindicato lo svuotamento gastrico. Se questo viene effettuato, il paziente viene preventivamente intubato per prevenire l'inalazione.

