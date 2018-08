La superstizione è un problema del tutto italiano? Falso. E lo conferma questa notizia, arrivata direttamente dalla Corea del Sud: una donna, per cercare fortuna, ha seguito un rituale asiatico chiudendosi all'interno di una bara di legno. Risultato? L'eterno riposo. Lei, 40 anni, si è chiusa in una bara per allontanare gli spiriti maligni e non ne è più uscita viva. La donna è morta soffocata all'interno di un feretro sigillato durante un rituale spirituale. Giovedì scorso - come riferito dal 'Telegraph' - la vittima, insieme ad altre due donne, ha partecipato a una sorta di cerimonia religiosa in un appartamento di Gumi, in Corea del Sud, consistente nel chiudersi per tutta la notte in una bara di legno con l'obiettivo di scacciare il male e avere fortuna in futuro. Le tre bare, però, non erano chiuse ermeticamente: all'occorrenza, quindi, ognuna avrebbe potuto aprire il coperchio dall'interno. Dopo un paio d'ore una di loro, la vittima di cui non è stato comunicato il nome, è uscita dicendo di sentire molto caldo e di non riuscire a respirare bene... (Continua a leggere dopo la foto)



Le avvisaglie di un possibile malore sono state sottovalutate dalle altre due 'colleghe': le sue compagne di viaggio infatti, sono riuscite a convincerla a continuare a stare nella bara e a non arrendersi alle difficoltà che quella prova comportava: alla fine sarebbe stata ricompensata dalla fortuna e la sua vita avrebbe preso una svolta positiva. La mattina successiva, al risveglio, il dramma. Intorno alle 6.30, una delle sue amiche si è svegliata e l'ha trovata morta: era soffocata senza neanche rendersene conto, probabilmente vittima di un colpo di calore, come ipotizza la polizia che sulla vicenda ha aperto un'inchiesta. (Continua a leggere dopo la foto)



Un'altra donna, invece, è viva per miracolo: la sua amica, che si era svegliata prima di tutte, l'ha trovata in condizioni di grande difficoltà respiratoria. Per la giovane un po' di spavento, il ricovero in ospedale, ma ne è uscita comunque viva. Ora la posizione delle due sopravvissute potrebbe farsi complessa, visto che i magistrati sembrano orientati a incriminarle per negligenza in relazione alla morte della loro amica. Con l'aggravante che, tra tutti i periodi in cui avrebbero potuto celebrare questo pericoloso rituale, hanno scelto il peggiore, vista l'ondata di calore che, con punte di 40 gradi, si è abbattuta sulla Corea del Sud. (Continua a leggere dopo la foto)



Stando a quanto riferito dalla polizia locale, la vittima avrebbe fatto parte di una "pseudo religione", una delle tante credenze sorte in Corea del Sud negli ultimi anni che promettono di risolvere ogni tipo di problema personale, spirituale o finanziario attraverso forme di culto non convenzionali.

