“Maiali!”. Due gemelli sposano due gemelle ma la storia prende di colpo una piega molto hot

Guardate bene queste foto e no, non fatevi troppi problemi né preoccupatevi per la vostra salute. Non ci vedete doppio, anzi, la vostra vista è esattamente la stessa di prima. Il particolare che ha reso questa storia virale, semmai, è il fatto che tutti i protagonisti della vicenda sono gemelli omozigoti, che hanno deciso di combinare un singolare incastro e trasformare il loro matrimonio in un caso unico al mondo: due ragazzi identici come gocce d'acqua hanno infatti preso per mogli rispettivamente due donzelle a loro volta spiccicate, indistinguibili. A rendere la cerimonia ancora più incredibile, il fatto che tutti e quattro i futuri consorti si siano accordati per celebrare le due unioni nello stesso giorno e abbiano scelto di indossare gli stessi vestiti, tanto per rendere il tutto ancora più confuso. (Continua a leggere dopo la foto)

Come racconta Dagospia, le sorprese non sono però finite qui. Josh e Jeremy Salyers hanno chiesto in spose le gemelle Brittany e Briana Deane il 2 febbraio scorso (che scritto numericamente sarebbe 02-02) e le coppie si sono appena sposate in una cerimonia congiunta al "2018 Twins Days Festival" a Twinsburg, Ohio. La cerimonia era a tema "Twice Upon a Time" (C'era due volte) e a celebrare le nozze sono stati due ministri, nemmeno a dirlo, gemelli. (Continua a leggere dopo la foto)

"È davvero una favola che si avvera - ha detto Briana, una delle due mogli salite all'altare - Sposare due gemelli era una cosa che sognavamo da piccole, ma sapevamo di avere possibilità davvero scarse. Le stelle dovevano allinearsi perché i nostri sogni si avverassero. Dovevo sposare l'uomo dei miei sogni e allo stesso tempo guardare accanto e vedere mia sorella sposare il suo principe azzurro. Era davvero complicato, ma alla fine il destino ha voluto che il nostro sogno si avverasse". (Continua a leggere dopo la foto)

I quattro si erano incontrati proprio a un festival dove dei gemelli cercavano altre coppie con cui convolare a nozze. Tutti andranno a vivere nella stessa casa, felici e contenti. Ma c'è un dettaglio: la storia ha scatenato reazioni folli sul web, con gli utenti a commentare volgarmente fantasticando scambi di letto tra mariti e mogli. Un vortice di porcherie tali da aver messo a disagio i protagonisti, costretti a censurare tanti messaggi con sommo imbarazzo.

“Ecco i gemelli”. Beyoncé ‘presenta’ Rumi e Sir: piccoli di casa Carter sono cresciuti!