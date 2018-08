“Fermi, pervertiti”. La scena a luci rosse in stazione, davanti a tutti

Ben venga l'estate, la voglia di trasgressione, la passione che esplode improvvisa e travolge tutto e tutti, spingendo le coppie ad abbandonarsi a essa anche quando il buonsenso suggerirebbe l'esatto opposto. Ma è sempre bene ricordarsi che gli eccessi rischiano di provocare grossi guai, come sanno bene i tanti già finiti a fare i conti con la legge a causa di effusioni troppo esplicite sotto gli occhi dei passanti. Casi del genere sono ormai all'ordine del giorno, con conseguenze penali alle volte anche pesanti per i protagonisti delle varie vicende. E così ecco che i gli amanti di ogni parte del mondo si trovano a doversi ingegnare in maniera sempre diversa per trovare il modo di soddisfare i loro bisogni. Un uomo e una donna del Galles erano sicuri, ad esempio, di avere tra le mani la soluzioni perfetta. E invece anche per loro è finita veramente male. (Continua a leggere dopo la foto)

I due si trovavano a bordo di un treno in partenza e, per ingannare l'attesa, avevano pensato bene di rendere il viaggio più eccitante trovando un luogo dove consumare un breve quanto intenso rapporto sessuale. Così, dopo aver vagato un po' per il convoglio alla ricerca di un nido d'amore improvvisato, hanno pensato bene di scegliere il bagno del mezzo come posto ideale per rifugiarsi, lontano dallo sguardo degli altri passeggeri a bordo. (Continua a leggere dopo la foto)

Una volta chiusa a chiave la porta, i due si sono così spogliati e hanno iniziato chiaramente a darci dentro con veemenza, completamente nudi. Quello che però non immaginavano è che a tradirli sarebbe stato il vetro. Sì, opaco. Ma comunque abbastanza trasparente da lasciar intuire le forme di lei, a gambe spalancate e impegnata in un focoso incontro con il compagno. Insomma, una gaffe che è subito diventata virale. (Continua a leggere dopo la foto)

I passeggeri scioccati che aspettavano sulla banchina della stazione centrale di Cardiff sono stati in grado di riprendere la scena, prontamente postata sui social. "Siamo preoccupati per questi episodi - ha detto un portavoce della Arriva Trains Wales - Continueremo a lavorare con la polizia per ridurre comportamenti come questi in modo che i nostri clienti possano continuare a sentirsi sicuri e protetti da scene simili".

