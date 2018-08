“Addio Michael J. Fox”: la notizia circola sui social e indigna i fan

Una frase che aveva iniziato a circolare in rete nelle scorse ore e che racchiudeva un terribile notizia, rimbalzata tra lo spavento dei fan: l'annuncio della scomparsa di Michael J.Fox, attore simbolo della saga cinematografica Ritorno al Futuro che ancora oggi è ben scolpita nella mente degli appassionati di cinema di tutto il mondo. Poco dopo ecco però emergere la verità. La star, infatti, è ancora viva e vegeta e la notizia della sua morte rientra in un trend che in questi mesi continua a impazzare sui social. Sempre più spesso, infatti, capita di imbattersi nei necrologi di celebrità dello spettacolo o della musica, completamente inventati per ingannare gli utenti. A rendere ancora più antipatico quest'ultimo caso, alcuni dettagli che avevano iniziato a circolare insieme all'annuncio della scomparsa del famoso attore e che avevano contribuito a rendere la bufala più verosimile. (Continua a leggere dopo la foto)

Fox, che oggi ha 57 anni, è stato diagnosticato con il morbo di Parkinson quando non aveva ancora 20 anni. La sua battaglia con la malattia era stata resa pubblica, con l'attore già famoso e amatissimo a ricevere il sostegno dei tantissimi fan che ancora oggi lo adorano. Proprio sfruttando le condizioni della star, ecco allora che nella notizia circolata in rete si leggeva che Michael era morto a causa di una grave polmonite, condizione non rara nei malati di Parkinson. (Continua a leggere dopo la foto)

A rendere ancora più strana il fatto che l'attore, di fronte al diffondersi della falsa notizia, abbia scelto di non intervenire per smentire il tutto né di persona né attraverso la sua fondazione, la Michael J Fox Foundation, che si occupa di fare ricerca per i malati di Parkinson. Per fortuna, però, diversi giornali hanno colto la palla al balzo per fare delle verifiche e chiarire subito la situazione, tranquillizzando così i fan. (Continua a leggere dopo la foto)

Non è la prima volta che si leggono cose del genere in rete: poche settimane fa era stata infatti la volta di Rowan Atkinson, alias Mr. Bean, anche lui dato per morto sui social. Michael ha sposato l'attrice Tracy Pollan nel 1988 e da lei ha avuto quattro figli: Sam Michael (1989), le gemelle Aquinnah Kathleen e Schuyler Frances (1995) ed Esmé Annabelle (2001).

